HBO Max anuncia el desarrollo de una nueva serie dramática, creada por los ganadores del Goya Fran Araújo y Eduard Sola - PATRICIA J GARCINUNO

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

HBO Max ha anunciado que ha puesto en marcha un nuevo proyecto de la mano de los ganadores del Goya Fran Araújo (Un año, una noche) y Eduard Sola (Casa en llamas). Se trata de una serie libremente inspirada en la historia de Tor, una remota comunidad de montaña en la que tuvieron lugar una serie de trágicos acontecimientos que, a día de hoy, siguen sin resolverse.

Este proyecto, que combinará misterio, suspense y drama humano, revisitará los hechos y leyendas que rodean un caso que continúa fascinando a España.

"Tor es mucho más que un crimen. Mucho más que 2.300 hectáreas de bosque. Tor es un universo en sí mismo, extraordinariamente rico en personajes y paisajes", explicaron Araújo y Sola a Variety. "Un lugar de paso entre dos países, moldeado por acontecimientos históricos que han dejado huella tanto en el territorio como en las pocas personas que lo habitan. Un lugar impregnado de una magia ancestral", añadieron.

"Como guionistas, es un privilegio partir de un mundo tan fértil para contar historias y, más aún, hacerlo junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi, dos de las mentes creativas más estimulantes de este país", expresaron.

"Afrontamos este reto profundamente agradecidos a HBO Max por su confianza y con muchas ganas de adentrarnos en una montaña que sabemos que atrapa a todo aquel que se aventura en ella", concluyeron.

Tor no es solo un crimen, es un universo extraordinario por descubrir.



Fran Araújo y Eduard Sola escriben una nueva serie original de HBO Max libremente inspirada en su historia, con Javier Calvo y Javier Ambrossi como productores ejecutivos. pic.twitter.com/MpGZtt7DLO — HBO Max España (@HBOMaxES) September 30, 2026

LOS JAVIS, PRODUCTORES EJECUTIVOS DE LA SERIE

Esta nueva serie contará con la producción ejecutiva de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadores del premio a mejor dirección en el Festival de Cannes 2026, a través de su productora, Suma Content, desde la que han impulsado proyectos como La Mesías y La bola negra. "Nos hace muchísima ilusión abrir este nuevo capítulo en Suma Content y sentimos que esta serie puede convertirse en una de las producciones más emblemáticas de la compañía por su ambición y envergadura", afirmaron Calvo y Ambrossi.

"Trabajar con Fran Araújo y Eduard Sola, dos de los grandes creadores y guionistas de nuestro país, es un privilegio. El misterio que rodea la montaña de Tor siempre nos ha fascinado y creemos que tenemos entre manos una historia con un enorme potencial poético y de entretenimiento", añadieron. "Queremos crear algo que no hayamos visto antes: una serie en la que la naturaleza, los paisajes y los espacios sean protagonistas por derecho propio, sin perder nunca la voz de sus personajes a lo largo de varias décadas, dentro de una narrativa adictiva. Estamos profundamente agradecidos a HBO Max por confiar en este proyecto", sentenciaron Calvo y Ambrossi.

Desde la plataforma destacan el talento de Fran Araújo y Eduard Sola para desarrollar historias centradas en los personajes, así como la visión creativa de Calvo y Ambrossi. "Fran Araújo y Eduard Sola poseen una capacidad excepcional para construir historias ricas y centradas en los personajes, mientras que Javier Calvo y Javier Ambrossi continúan ampliando los límites de la ficción con su visión singular y su ambición creativa", expuso Guillermo Farré, responsable de Producción Original Local de HBO Max en España.

"Inspirada en el extraordinario universo de Tor, esta serie reúne todos los elementos de un gran drama de HBO, y nos sentimos orgullosos de apoyar a estos creadores para hacerla realidad", finalizó Farré. La serie se está desarrollando en colaboración con Carles Porta, quien escribió un libro sobre la tragedia de Tor, Tor: tretze cases i tres morts.