Arranca el rodaje de Veredicto, la nueva serie de Carles Porta, con Nagore Aranburu, Ernesto Alterio o Alba Flores

Arranca el rodaje de Veredicto, la serie de Carlos Porta, original de Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Veredicto, serie nacida de una idea original de Carles Porta, el maestro del true crime, ya ha comenzado su rodaje. La nueva producción original de Movistar Plus cuenta como protagonistas con Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch. Veredicto sigue a un jurado que deberá enfrentarse a profundos dilemas éticos, una premisa que invitará al espectador a cuestionar su propio concepto de la justicia.

"Las deliberaciones de los jurados populares se han tratado muy poco y son esenciales en un proceso judicial", señala Porta que con esta serie pretende mostrar "lo que nunca se ve" en este tipo de deliberaciones, el momento más crítico de un tribunal que el cine y la televisión suelen ignorar. De hecho, el creador aclara que el verdadero objetivo de esta producción es "que el espectador se sienta un miembro más del jurado".

Junto al propio Porta, Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González son los creadores este thriller judicial dirigido por Carlos Marques-Marcet (10.000 KM, Los días que vendrán). El rodaje de la serie ha arrancado en Barcelona y se prolongará hasta el mes de agosto en distintas localizaciones de Cataluña.

Sola afirma que situar a "nueve personas encerradas en una sala discutiendo sobre un asesinato son un regalo para cualquier guionista", pero también "un reto mayúsculo". Lejos de quedarse en la superficie del caso, el cocreador y también guionista recuerda que el jurado encarna "la representación de la democracia, el poder del pueblo", por lo que analizar sus dinámicas equivale a "retratar la humanidad".

VEREDICTO: DILEMAS EN "UNA OLLA A PRESIÓN"

"Me fascinan los procesos judiciales en muchos sentidos, pero sobre todo el cruce entre la justicia y la ética, entre lo público y lo íntimo, entre la puesta en escena y la búsqueda de algo que podamos llamar verdad entre todos. Veredicto es una condensación de todos estos dilemas pero metidos en la olla a presión que supone la deliberación de un jurado", apunta el director Marques-Marcet.

"Nueve desconocidos son escogidos de forma aleatoria entre la ciudadanía para formar parte de un jurado popular en el veredicto de un caso que ha impactado a todo un pueblo: un profesor condenado años atrás por posesión de pornografía infantil ha matado al padre de una de sus antiguas alumnas. El acusado admite el homicidio, pero asegura que fue en defensa propia. El jurado no es ajeno a la presión social y los medios están muy pendientes...", adelanta la sinopsis de la producción.