¿Hay escena post créditos en Loki 1x04?

El cuarto episodio de Loki ha estado cargado de sorpresas, cameos e importantes revelaciones. Un capítulo más que intenso que, como guinda, ha coronado su frenética trama introduciendo la primera escena post créditos de la tercera serie de Disney+.

La secuencia extra aparece tras la primera tanda de títulos de crédito que contiene cada uno de los episodios y en los que, mientras suena la canción If You Love Me (Really Love Me) de Brenda Lee, los espectadores ven cómo la cámara se sumerge entre los expedientes de la Agencia de Variación Temporal y a través de sus salas y pasillos. A pesar de que la escena post-créditos apenas dura unos segundos, lo que muestra al final de este cuarto capítulo no dejará indiferente a ningún espectador.

Marvel creó escuela al introducir escenas post-créditos al final de cada una de sus películas. En ocasiones muestra un adelanto de lo que está por venir en próximas entregas, otras veces simplemente hace algún tipo de broma sobre algún elemento del propio filme. Esta costumbre tan agradecida por los fans también ha tenido su continuidad en las series.

La serie protagonizada por Tom Hiddleston es la que menos tiempo ha tardado en introducir este recurso. Falcon y el Soldado de Invierno no contó con secuencias de este tipo hasta su quinto capítulo y Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) lo postergó hasta el séptimo episodio.

Los fans ya pueden disfrutar de la escena en cuestión que corona el que es sin duda el episodio más intenso de Loki hasta la fecha y que ya está disponible en Disney+. Para descubrir qué significa la revelación mostrada en ella tendrán que esperar un poco más, concretamente hasta el quinto capítulo, disponible en la plataforma desde el 7 de julio.