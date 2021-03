¿Hay capítulo 10 de Wandavision (Bruja Escarlata y Visión)?

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Hace apenas unas semanas surgieron rumores sobre un episodio adicional de Wandavision (Bruja Escarlata y Visión). La agencia STW Talent Agency anunciaba el fichaje de una de sus actrices, Selena Anduze, y desvelaba que aparecería en los episodios 4, 5, 7, 8, 9 y 10 en el papel de la agente Rodriguez. Aunque la serie oficialmente solo constaba de 9 entregas, muchos pensaron que podría contar una sorpresa preparada para los fans en forma de capítulo adicional. Un anhelo que ha quedado en nada, ya que finalmente no habrá un décimo capítulo.

Así lo ha revelado el director Matt Shakman en una entrevista con ScreenRant. "No, no he oído nada sobre esa teoría", respondió cuando le preguntaron acerca de un décimo episodio secreto. "Dios, me pregunto quién lo habría dirigido. Ya veremos. Sé que hay un episodio de making of la semana que viene, por lo que habrá algo más de Wandavision en el mundo de Disney+. Pero hemos terminado la serie", concluyó.

El noveno y último episodio de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany se puede ver desde este viernes 5 de marzo en Disney+. Pero además, tal y como señala el director, el servicio de streaming lanzará Marvel Studios' Assembled: The Making of Wandavision el 12 de marzo. Posteriormente la plataforma cederá todo el protagonismo a Falcon y Soldado de Invierno, nueva ficción que se estrena el 19 de marzo.

"Realmente espero que la gente lo encuentre como una conclusión satisfactoria. Sabíamos la historia que queríamos contar desde el principio, así que teníamos la sensación de encaminar todo hacia un momento final que tenía sentido para nosotros desde el inicio", declaró Shakman a ComicBook.com sobre el noveno episodio.

"Así que espero que la gente lo encuentre sorprendente. Pero ya sabes, odio las historias que giran 180 grados en el último minuto y piensas: '¿qué he estado viendo todo este tiempo?'", dejó caer.