Hawkeye: Primeras imágenes de Hailee Steinfeld como Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Los rumores que venían circulando con fuerza desde hace meses, más de un año incluso, finalmente se han confirmado. Hailee Steinfeld dará vida a Kate Bishop en Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón que estrenará Disney+. Hasta ahora los fans no habían podido ver a la actriz caracterizada como el personaje. Sin embargo, unas imágenes tomadas en el set de la producción, que acaba de iniciar su rodaje, han revelado el primer vistazo de la intérprete dando vida a la superheroína.

Murphy's Multiverse ha publicado en exclusiva un vídeo del set, ubicado en el metro de Nueva York. Como se aprecia en el clip, Jeremy Renner está bajando las escaleras junto a una mujer, Hailee Steinfeld, quien pasea un perro. Todo apunta a que el animal es Lucky the Pizza Dog, el labrador de un solo ojo que aparece en los cómics.

Además de este vídeo, también han salido a la luz varias fotografías protagonizadas por Renner y Steinfeld durante el rodaje. En las instantáneas se puede ver a los intérpretes bajando unas escaleras, mientras que la actriz lleva en la mano un arco.

Jeremy Renner and Hailee Steinfeld on the Set of #Hawkeye 12/02/2020 pic.twitter.com/6gFGR4HZGt