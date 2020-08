Primera imagen oficial de Kate Bishop en Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón de Disney+

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) - -

Tras una serie de infortunios y retrasos en la producción, la serie de Hawkeye que prepara Disney+ sigue adelante. La trama girará en torno al personaje de Jeremy Renner mientras entrena a la joven Kate Bishop para que herede el manto de Ojo de Halcón. La presencia de la discípulo del Vengador ha sido confirmada, y su atuendo ha sido revelado.

El artista conceptual Andy Park de Marvel Studios ha compartido en Twitter una imagen de cómo será la apariencia de Kate Bishop. Tal y como señala en la publicación, el diseño ya se pudo ver brevemente en el documental Expanding the Universe, y es muy similar al traje icónico de los cómics.

El traje se basa en la primera aparición de Kate Bishop tras asumir la identidad de Ojo de Halcón en Young Avengers de Allan Heisberg, con algunas modificaciones menores. Su color morado y sus líneas en la coraza recuerdan a las del propio Ojo de Halcón en sus apariciones con Vengadores.

I hear some people are having MCU withdrawals. I feel ya. Waiting is tough I know! Here’s a little something- a concept design illustration I did for the upcoming Hawkeye @disneyplus show. This was seen on the “Expanding the Universe” featurette on Disney+ #hawkeye #katebishop pic.twitter.com/wDPGwJNNBQ