Hawkeye: El musical de Capitán América de Ojo de Halcón, una broma que se le fue a Marvel de las manos

MADRID, 22 Nov.

Uno de los detallas que más ha llamado la atención en los diferentes tráiler y adelantos de Hawkeye (Ojo de Halcón) es la presencia de Rogers: The Musical, un montaje de Broadway basado en la vida y logros del Capitán América. Este detalle, que enloqueció a los fans desde un primer momento, en realidad comenzó siendo una broma... pero que finalmente se coló en la serie de Disney+ y con más importancia de la esperada.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, al director y productor ejecutivo Rhys Thomas le preguntaron cómo fue filmar Rogers: The Musical. "En uno de los borradores había una mención a un autobús que pasaba con un anuncio de Rogers: The Musical. Eso estaba allí. Eh, eso es algo gracioso, pero no aparecía en la serie". dijo. Sin embargo, luego surgió una idea de que el musical podría justificar el viaje de Clint Barton (Jeremy Renner) a la ciudad de Nueva York. Según Thomas, una vez que se lo mencionó al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, no había vuelta atrás.

"Yo tenía esta imagen del rostro gruñón de Jeremy Renner sentado en un teatro a oscuras, viendo un musical sobre él, y eso me hizo reír", explicó. "Kevin lo aprovechó, para mi sorpresa. Luego comencé a echarme atrás. De repente fue como: 'Mierda. ¿Qué pinta un musical en el UCM y qué van a esperar los fans? ¿Cómo lo hacemos?'. Kevin no quería desecharlo", añadió.

Entonces Thomas llamó al compositor Marc Shaiman y al aclamado director de teatro musical Scott Wittman para que le ayudaran a crear el musical. "Juntos lo resolvimos", dijo.

Además, el otro propósito del musical es generar incomodidad al personaje con respecto a la muerte de su amiga y compañera, Viuda Negra (Scarlett Johansson) en Vengadores: Endgame. "Obviamente, en el fondo ver el musical evoca la conexión emocional con Natasha y ese trauma de perderla", contó Thomas.

Hawkeye (Ojo de Halcón) llega a Disney+ este miércoles 24 de noviembre.