Ojo de Halcón: ¿Tiene futuro en Marvel Jeremy Renner tras Hawkeye, la serie de Disney+?

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Jeremy Renner volverá a dar vida a Clint Barton en Hawkeye (Ojo de Halcón), serie que llega a Disney+ el 24 de noviembre. En la producción comparte planos con Hailee Steinfeld, dando vida a Kate Bishop. A unos días del lanzamiento, el actor ha hablado sobre su futuro en el Universo Cinematográfico Marvel tras la ficción.

Según Renner, el futuro de su personaje aún está en el aire. "No tengo una bola de cristal, no soy un adivino", declaró el intérprete a GamesRadar +. "Pero tener a Hailee y estos personajes creo que abre las puertas a seis grandes episodios. Después de eso, no tengo ni idea. Pero estos seis episodios son muy emocionantes", dijo.

Por su parte, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dejado caer que aún queda mucha historia de Clint Barton por contar. "Todos estos papeles han sido bastante pequeños. Y en Vengadores: La era de Ultrón vimos un poco más. Y luego él simplemente empieza a robar todas las escenas. Pero siempre fue nuestra intención explorar mucho más", dijo durante la conferencia de prensa de Hawkeye (Ojo de Halcón). "La historia del personaje es extensa. Y también los cómics de Matt Fraction, de los que estoy seguro que la gente ha estado hablando mucho tiempo, fueron una gran inspiración para nosotros", añadió.

"Hay momentos en las apariciones de Jeremy en las que ves a un mentor bajo la superficie. Un héroe reacio, un mentor reacio bajo la superficie. Una de mis escenas favoritas en todas nuestras películas es la escena con Clint y Wanda en Sokovia, cuando dice: 'Cuando sales por esa puerta, eres un Vengador'. Y la motiva a unirse a la lucha. Y ese fue el núcleo de cómo pudimos conectar nuestra encarnación del UCM de Clint Barton con la historia de Matt Fraction en relación a Kate Bishop", adelantó.

Los dos primeros episodios de Hawkeye (Ojo de Halcón) llegan a Disney+ el 24 de noviembre.