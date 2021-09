El musical de Capitán América del tráiler de Ojo de Halcón maravilla a los fans de Marvel: "¿No existe en el mundo real?

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

El tráiler de la serie de 'Ojo de Halcón' ('Hawkeye'), que llegará a Disney+ el 24 de noviembre, no solo ha cautivado a los fans por ver a Clint Barton (Jeremy Renner) de nuevo en acción y el debut de la Kate Bishop de Hailee Steinfeld; sino también por un detalle que ha enloquecido a los fans. Oficialmente, el Capitán América tiene su propio musical en el UCM y el fandom no puede estar más eufórico.

Son dos las breves secuencias que confirmaron el estreno del musical del Primer Vengador en las tablas de Broadway dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La primera es al inicio del tráiler, donde puede verse un teatro neoyorkino que cuenta con 'Rogers: The Musical' en cartel. Posteriormente, puede verse a un actor ataviado como el Capi dándolo todo sobre las tablas de un teatro rodeado de otros Vengadores bailarines.

Evidentemente, el ver la historia de Steve Rogers en un musical al más puro estilo 'Hamilton' ha entusiasmado (y mucho) a los seguidores marvelitas. "No creo ser la única que quiera ver esto en la vida real, verdad", exclamaba una seguidora en Twitter, compartiendo su deseo que esta versión musical tenga una adaptación real en Broadway.

