Fans de Marvel aseguran que Chris Evans aparece disfrazado en el tráiler de Hawkeye

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Disney+ ha lanzado el tráiler de Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón. Pese a que Chris Evans ha abandonado el Universo Cinematográfico Marvel, algunos fans aseguran haber visto al actor en una secuencia del tráiler.

La serie protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld está ambientada en Nueva York y en una escena del adelanto aparece Broadway. Una de las obras en cartel es Rogers: The Musical, un musical sobre el Capitán América. Después aparece una escena del musical con actores disfrazados de Thor, Loki, Hulk, Ojo de Halcón, Viuda Negra o Tony Stark bailando sobre las tablas. Es en ese momento cuando algunos fans afirman haber visto a Evans disfrazado como el Dios del Trueno.

Este detalle en el primer tráiler de Ojo de Halcón ha enloquecido a los fans. "¿Es este Chris Evans interpretando a Thor en Rogers: The Musical?", se preguntó un usuario en Twitter. "¿Soy yo o se parece mucho a Chris Evans?", preguntó otro internauta.

Is this Chris Evans playing Thor in ‘Rogers: The Musical’? pic.twitter.com/MS6u7WWCgX

Is it just me or this looks a lot like Chris Evans 😭 #Hawkeye pic.twitter.com/9lkdW4L5gT