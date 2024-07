¿Habrá temporada 2 de Star Wars: The Acolyte?

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

The Acolyte llegó a Disney+ el pasado miércoles 5 de junio y está a punto de concluir con el estreno de su octavo y último capítulo. Leslye Headland es la showrunner de la serie y en una reciente entrevista ha hablado sobre la posibilidad de que haya una segunda entrega.

En una entrevista reciente con Nerdist antes del final de la temporada 1, Headland se pronunció sobre la temporada 2. "No tengo idea. Bueno, no es que no tenga idea. Yo diría que hay conversaciones. Y no sé cuándo sucederá eso. No sé cuándo se tomará esa decisión", dejó caer.

Las críticas de The Acolyte han sido en su mayoría positivas por parte de los críticos, pero la serie ha generado división entre los fans y, además ha sufrido el odio de ciertos sectores reaccionarios del fandom siendo la última víctima de lo que se conoce como el , 'review bombing'. La puntuación de la primera y de momento única temporada de la serie en Rotten Tomatoes, por ejemplo, es un 81% entre los críticos, pero solo un 14% entre el público.

Según datos de Nielsen, la audiencia de The Acolyte es la más baja de todas las series de Star Wars en Disney Plus, excepto Andor, en términos de minutos reales vistos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que The Acolyte no tendrá una temporada 2, ya que la temporada 2 de Andor está en camino.

De hecho, y dejando de lado The Mandalorian, Andor ha sido la serie de Star Wars más aclamada hasta el momento, y la visión de Tony Gilroy para esa serie desde el principio aparentemente ha sido de dos temporadas.

El futuro de The Acolyte, sigue siendo un misterio, por lo que sería mejor que la temporada 1 concluyera su historia de una manera completa y convincente. Idealmente, el final de la temporada 1 responderá las preguntas candentes de los espectadores y al mismo tiempo dará pie a nuevos hilos de la historia que se explorarán si la temporada 2 recibe luz verde. Si la temporada 2 de The Acolyte avanza, es posible que no llegue un anuncio oficial hasta dentro de algún tiempo.