Star Wars: The Acolyte revela cómo fueron concebidas Osha y Mae

Star Wars: The Acolyte revela cómo fueron concebidas Osha y Mae - LUCASFILM

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Tras desvelar la identidad del villano que se escondía tras la agrietada máscara de la sonrisa metalica, la mayoría de los grandes misterios que quedan por resolver en The Acolyte tienen relación con lo que ocurrió realmente en Brendok hace 16 años y en el origen de Osha y Mae. Y el séptimo y penúltimo capítulo de la serie de Star Wars ha arrojado algo de luz al místico origen de las gemelas interpretadas por Amandla Stenberg.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Elección, el penúltimo episodio de The Acolyte fue, como el tercero, un entero flashback para relatar, desde otra perspectiva y rellenando muchos de los vacíos existentes, lo ocurrido en Brendok con el clan de brujas en el que se criaron Osha y Mae. Además de confirmar que la versión oficial de los Jedi estaba llena de mentiras y falsedades y que los caballeros estuvieron directamente implicados en la muerte del aquelarre, el capítulo también ofreció grandes pistas, aunque sin confirmar nada, sobre cómo pudieron ser concebidas las gemelas.

Ya que recordar que ya el tercer capítulo insinuó que Osha y Mae habían sido "creadas" por la Madre Aniseya, líder de las brujas usuarias de la Fuerza, que no eran niñas que habían nacido de forma natural. Así, después de su encuentro con el clan, cuando las dos niñas acuden a la nave de los Jedi hacer la prueba para entrar como padawans en la orden, ya que ambas son sensibles a la fuerza, se les toma muestras de sangre.

Sus niveles de midiclorianos eran, como cabía de esperar, altos... pero los índices son extremadamente potentes. Además, los análisis desprenden otros resultados sorprendentes. "El recuento de midichlorianos es altísimo. Son muy sensibles a la fuerza. Esperad. Sus simbiontes son idénticos. Son exactamente iguales. Hasta los gemelos idénticos tienen simbiontes distintos. Eso es imposible sin algún tipo de manipulación", dice un ojiplático Torbin.

"¿Las gemelas fueron creadas artificialmente?", pregunta Sol. "Puede que usando un poder que sea capaz de dividir una sola consciencia en dos cuerpos", apostilla la maestra Indara. "Solo una vergencia generaría un poder semejante", dice un sorprendido Sol. En este punto hay que recordar que en el universo Star Wars vergencias son lugares en los que la Fuerza se concentra de forma natural y permitía a los usuarios de la Fuerza aprovechar ese potencial para desarrollar habilidades y poderes extraordinarios a los que normalmente no tendrían acceso.

LA VERGENCIA, LA CLAVE

Ese precisamente sería, según la teoría de los Jedi, el origen de las gemelas, que fueron creadas por las brujas, concretamente por la Madre Aniseya, usando sus poderes de la fuerza amplificado por la vergencia existente en el planeta Brendok. Dicha vergencia sería un lugar, muy posiblemente el pozo ante el que se reúne el clan para rezar y llevar a cabo sus ceremonias.

Precisamente, la búsqueda de una vergencia es lo que llevó a este equipo de Jedis hasta el planeta. Concretamente, su misión era estudiar Brendok para determinar como, tan solo 100 años después de sufrir "un desastre hiperespecial", la vida estaba aflorando en un lugar que debería seguir arrasado.

"Una vergencia puede crear vida como la que hay en este planeta. Es un poder que hay que estudiar y proteger. No hay nada más importante para los Jedi. Esta es una noble misión", le dice en un momento dado el maestro Sol al joven Torbin, que está deseando regresar a las comodidades de Coruscant.

CREADAS POR LA FUERZA, COMO ANAKIN

Esto vendría a confirmar el origen místico de las gemelas, equiparándolas, en cierta medida, al nacimiento sin padre y también por obra y gracia de la Fuerza, de Anakin Skywalker, el protagonista de la saga que más tarde se convertiría en Darth Vader.

En su caso, según la versión consagrada en un cómic oficial de Star Wars, fue el propio Paltine/Darth Sidious que valiéndose de los conocimientos adquiridos de su maestro, Darth Plagueis el Sabio, manipuló los midiclorianos hasta crear vida en el últero de Shmi Skywalker.

Pero volviendo a The Acolyte, aún está por ver cómo Aniseya podría haber alcanzado un nivel de poder tal como para conseguir crear vida... e incluso dividir una sola conciencia en dos cuerpos distintos. Esta revelación, el llamado 'poder de dos' podría implicar que Osha y Mae son fuerzas formidables que aún no han descubierto ni siquiera una mínima parte de todo su potencial. Y, de momento, solo resta un capítulo de The Acolyte para avegiguarlo.