Pésimas noticias para la temporada 2 de Andor

La serie de Andor, una de las más queridas del universo Star Wars, ha recibido una negativa actualización sobre el desarrollo de su segunda temporada. El proyecto de Lucasfilm comenzó su rodaje antes de las huelgas de guionistas y actores, pero tuvo que detenerse antes de acabar. Algo que podía poner en riesgo su fecha de estreno.

Durante la pasada Star Wars Celebration, la compañía anunció que los nuevos episodios de la serie llegarían en agosto de 2024. Sin embargo, el nuevo calendario de estrenos de Disney ha confirmado los malos augurios. Andor ya no se encuentra entre los estrenos de la compañía de cara al próximo año.

La ausencia de la producción galáctica en la programación de Disney+ para todo 2024 hace suponer que Andor no se estrenará hasta 2025. Finalmente, las protestas sindicales de los profesionales de la industria han llevado a un inevitable retraso de sus próximos episodios, que serán los últimos de la serie.

La historia del personaje de Diego Luna deberá esperar un poco más antes de poder mostrar su desenlace. Andor se ambienta después de la Orden 66 y el ascenso del Imperio, pero se trata de una precuela de Rogue One, la cinta que dio a conocer al héroe rebelde.

En ella, Cassian Andor es un joven tratando de sobrevivir a una galaxia cada vez más hostil. En un primer momento, no quiere tener nada que ver con las células rebeldes que pretenden derrocar al Imperio, pero poco a poco va sumergiéndose en esa vida de complots y alianzas. Al final, será uno de los héroes que, junto a Jyn Erso, logre robar los planos de la Estrella de la Muerte para que Luke Skywalker la destruya.

Aunque Andor no vaya a estrenarse en 2024, el universo Star Wars sí que tendrá novedades en el inminente curso. Las series Skeleton Crew y The Acolyte deberían llegar en algún momento del año, si bien no existe fecha concreta de estreno y también podrían retrasarse. A su vez, en el terreno de la animación, La Remesa Mala tiene previsto lanzar su tercera y última temporada. Y Las crónicas Jedi estrenará su temporada 2.