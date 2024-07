Star Wars: La creadora de The Acolyte confirma la conexión de Mae y Osha con Darth Plagueis

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

El séptimo episodio de Star Wars: The Acolyte ya está disponible en Disney+. Los fans han descubierto la verdad sobre lo que sucedió en Brendok hace 16 años, además de conocer más sobre Mae y Osha. Leslye Headland ha concedido una entrevista hablando sobre el episodio, y dando más detalles sobre los poderes de ambos personajes.

En el tercer episodio, la Madre Aniseya creó a las gemelas usando la Fuerza. Sol e Indara determinaron que se usó una vergencia (una concentración única de la Fuerza en un lugar concreto) para crear vida de forma única, dividiendo incluso una conciencia en dos. Algo que simplemente se menciona en la serie pero que significa que Mae y Osha son más que simples gemelas. Su poder, de hecho, puede ser enorme y su origen establece una conexión directa con uno de los más célebres y poderosos Lord Sith, Darth Plaeguis.

En una entrevista con ComicBook.com, Headland habló sobre esta vinculación. "Diría que dejaría eso para futuros capítulos de la historia. Pero lo que puedo decir es que creo que, debido a que Aniseya utilizó este poder, creo que todo el poder de Aniseya es muy potente, pero gran parte es incognoscible... Ella sabe el alcance de lo que es capaz de hacer, pero no estoy exactamente segura de cuándo experimentará con ello, ni de qué sucederá", aclaró.

"Así que, por ejemplo, ella está jugando con poderes que podrían crear vida, que pueden crear vida, y en lugar de crear una vida, terminaron siendo dos vidas. Así que creo que su intención, y una de las razones por las que el Aquelarre está tan obsesionado con mantener a las gemelas juntas, es que creen que este milagro tan especial que pudo suceder bajo su techo, podría romperse si las dos están separadas. Ahora, en nuestra historia, están separadas, y lo estarán por mucho tiempo", agregó.

Además, la creadora desveló qué pasaría en caso de que una de ellas fuera herida y o muriera. "Me parece poco probable que si una de ellas sufriera daño, la otra cayera muerta", apuntó. "Pero sí creo que, debido a que su poder y su esencia se han dividido, ambas se sienten incompletas sin la otra. Y cada vez que otra persona nota que una de ellas es diferente, o su ser completo, la forma en que Sol responde a Osha, la forma en que el Extraño responde a Osha, creo que eso también significa que, aunque están divididas, no son dependientes como mitad y mitad, aunque eso es lo que diría su familia de origen", añadió.

LA CONEXIÓN DE LAS GEMELAS CON PLAGUEIS

Darth Plagueis es muy conocido en el universo Star Wars gracias al monólogo de Palpatine sobre el personaje en Star Wars: La venganza de los Sith. En la película, Palpatine habla sobre Darth Plagueis el Sabio y su capacidad para crear vida utilizando midiclorianos y derrotar a la muerte.

Durante la entrevista, Headland explicó cómo la búsqueda de Plagueis de un poder vivificante se relaciona con la creación de Osha y Mae. De hecho, comparó la situación con los acontecimientos de la vida real descritos en Oppenheimer.

"Por supuesto que sí. Me sorprende que más gente no me haya hecho esa pregunta. Yo digo, 'obviamente'", dijo Headland cuando le preguntaron si los poderes de las gemelas están conectados con los poderes de Darth Plagueis. "Los Sith están buscando la bomba atómica. ¿Cuál es la carta que podemos tener sobre los Jedi? ¿Cuál es el poder de la Fuerza que los Jedi no tienen? Y entonces, en lo que respecta a los Sith, están en una carrera armamentista y los Jedi ni siquiera saben que esa carrera armamentista está sucediendo porque el ser que puede obtener el poder con el que Aniseya ha comenzado a jugar, comenzará el Proyecto Manhattan", reveló.