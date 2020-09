Así luce Jonathan Majors como Kang el Conquistador en el Universo Marvel

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Pese a los retrasos producidos por la pandemia de coronavirus, los responsables del Universo Cinematográfico Marvel siguen trabajando para desarrollar las historias de la Fase 4 y más allá. El nuevo gran villano tras la caída de Thanos será Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, que se presentará en Ant-Man 3. Y así es como lucirá el actor como el archivillano marvelita.

Dado el secretismo con el que suele trabajar Marvel, aún no ha habido una confirmación oficial sobre Kang, pero no ha impedido que los fans hayan empezado a imaginar cómo se vería el actor de Territorio Lovecraft como el viajero del tiempo del UCM. El artista digital Venomhology ha dedicado su último diseño al villano, y el resultado es espectacular.

So apparently Jonathan Majors will play #KangTheConqueror in #ANTMAN . Avengers messed up by playing with time....oops... #kang #AntMan3 #MarvelStudios @Bosslogic @looper @screenrant @ComicBook pic.twitter.com/RA0mtnBFVw