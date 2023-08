Primeras reacciones de Ahsoka: "Un espectáculo visual" y "épico" hecho para "los fans de Star Wars Rebels"

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Ahsoka, la nueva serie de Star Wars, está a punto de llegar a Disney+. El proyecto protagonizado por Rosario Dawson se estrena en la plataforma el próximo 23 de agosto. Lo hará, además, por partida doble, pues verán la luz sus dos primeros episodios. Unos capítulos que ya han podido ver algunos afortunados.

La prensa especializada ha lanzado a través de las redes sociales las primeras reacciones a los episodios 1 y 2 de Ahsoka. Entre los comentarios más repetidos se encuentra que el tono supone una continuación muy directa de Star Wars: Rebels. La serie animada fue creada por Dave Filoni, quien también ha escrito toda la serie de Ahsoka, además de dirigir el primer capítulo y el quinto.

Otras opiniones muy repetidas apuntan a un gran acierto en los actores escogidos. Especialmente celebrado ha sido el trabajo de Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, personaje que da el salto de la animación a la imagen real. Por otro lado, se señala que la banda sonora es excepcional.

"Los dos primeros episodios de Ahsoka son pura felicidad de Star Wars. Esto es para Rebels lo que esperaba que Obi-Wan Kenobi fuese para las precuelas. Rosario Dawson brilla, pero es la Sabine de Natasha Liu Bordizzo quien me ha impresionado. Ahsoka es la historia épica Jedi de Disney+ que los fans estaban esperando", comenta Klein Felt, de The Direct.

"Los dos primeros episodios de Ahsoka son realmente buenos. Incluso si nunca has visto Rebels o The Clone Wars es muy fácil de seguir. Impresionado con la acción y cómo es toda la historia. Sin misiones secundarias ni de relleno. No puedo esperar a ver el episodio 3. Ojalá pudiera ver futuros episodios en una pantalla de cine", alaba Steven Weintraub, de Collider.

"Acabo de ver los dos primeros episodios de la serie Ahsoka. Es un verdadero espectáculo visual. Rosario Dawson está fenomenal como la estrella protagonista. Las escenas de lucha son épicas y vibrantes. La trama tiene una historia rica y aborda grandes temas sobre segundas oportunidades y empoderamiento femenino", manifiesta Jeff Conway, de Forbes.

"He disfrutado de los dos primeros episodios de Ahsoka. Me alivia haber entrado recientemente en Star Wars Rebels, porque esta serie ha sido hecha para los fans de la animación. Puedes seguirla igual, pero es posible que no tenga tanto impacto. En conclusión, las mujeres mandan!!!", cuenta Jamie Jirak, de ComicBook.com.

"¡Ahsoka es épica! Tiene ese tono clásico de Star Wars y al mismo tiempo se siente muy fresca. Los primeros episodios establecen la historia vívidamente, con villanos intrigantes, un vínculo complejo entre Ahsoka y Sabine, y algunos duelos increíbles con sables láser. Realmente creo que nos espera una sorpresa", confía Molly Edwards, de Total Film.

"Creo que Ahsoka tiene mucho potencial. Como fan de Rebels, sentí una conexión que fue verdaderamente especial. Y, sin embargo, es enormemente épica en algunos momentos y extrañamente plana en otros. Sabine es la más destacada y en el episodio 2 ya estaba totalmente dentro. Podría decaer, pero no creo que lo haga", menciona por su parte Germain Lussier, de Gizmodo.

"Ahsoka es una continuación directa de Rebels, alimentando a los fans de la animación que quieren más de estos personajes. Por lo demás, avanza lento pero con una gran banda sonora y alguna que otra escena de acción. Optimista ante una serie emocionante que ha realizado un trabajo complicado en los primeros dos episodios", reconoce Brandon Davis, también de ComicBook.com.

#Ahsoka is a straight continuation of Rebels, feeding the animation fans looking for more with these characters. Otherwise, it moves slowly but with a great score and occasional action scenes carrying.



"Ya he visto los 2 primeros de Ahsoka y es todo un remanso de paz para los fans de Star Wars Rebels. A los fans casuales les costará más porque el ritmo, por ahora, es muy lento. Pero tiene luchas de espadas láser geniales y el reparto es un acierto mayúsculo, sobre todo Sabine", expone Gonzalo Franco, de Europa Press.

La mente de Filoni se nota en cada escena. El cariño que le tiene a los personajes es enorme y no tiene miedo de sorprender con ellos. Su dirección del primer episodio es magnífica. Qué capacidad de composición de imágenes que respiran puro STAR WARS. Deseando ver más #Ahsoka pic.twitter.com/qgwfvLYYc0 — Gonzalo Franco (@Goncha10) August 18, 2023

Y es que, pese al entusiasmo general, la mayoría de voces discordantes aseguran que a la serie le falta dinamismo. "Los dos primeros episodios de Ahsoka son increíblemente lentos y rígidos. Rosario Dawson está muy plana en el papel principal, pero Natasha Liu Bordizzo destaca. Las imágenes son a veces un acierto y otras un error, algunas parecen de bajo presupuesto a ratos. Los superfans pueden disfrutar de la serie, pero los recién llegados o fans casuales se perderán", critica Kristen Maldonado.

En cualquier caso, la inmensa mayoría de impresiones aplauden el trabajo de Lucasfilm en la serie, especialmente el esfuerzo por intentar encontrar nuevos espectadores. "He disfrutado con los dos primeros episodios de Ahsoka, y la mejor parte es que se centra en contar una gran historia. Nunca he visto las series animadas, por lo que no conozco los entresijos de las historias de fondo de estos personajes, pero su dinámica es clara", indica Brian Davis, de The Hollywood Reporter.

I enjoyed the first two episodes of #Ahsoka, and the best part about it is that it's focused on telling one grand story.



"Los episodios 1 y 2 de Ahsoka insinúan que esta nueva serie de Star Wars aspira a rivalizar con The Mandalorian. El 1, escrito y dirigido por Filoni, es un goce que mezcla la esencia de la trilogía original con el espíritu de Rebels. Liu Bordizzo se luce MUCHO encarnando a Sabine", dice Berta F. del Castillo.

"¡Acabo de terminar los primeros 2 episodios de Ahsoka y es un comienzo muy prometedor! Natasha Liu Bordizzo realmente brilla como Sabine y todos los villanos y la trama son muy intrigantes. La banda sonora de Kevin Kiner es absolutamente increíble, mantiene en lo alto el tono de la serie", menciona Jacob, de Discussing Film.