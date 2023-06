Guerra por los personajes Marvel: La familia de Jack Kirby carga contra el documental de Disney+ sobre Stan Lee

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado viernes 16 de junio Disney+ estrenó Stan Lee, una leyenda centenaria, documental que narra la trayectoria del icono del cómic. El documental dirigido por David Gelb está dando mucho que hablar, y es que el hijo de Jack Kirby, dibujante, escritor y editor de cómics, ha dado a entender que no todo lo que muestra la producción es verídico.

Neal Kirby compartió un comunicado a través de la cuenta de Twitter de su hija, Jillian Kirby, en el que cuestiona la autoría de Lee respecto a algunos personajes. "Yo entiendo que, siendo un documental sobre Stan Lee, la mayor parte de la narración está contada por él, literal y figurativamente. No es un gran secreto que siempre ha habido controversia sobre los papeles que hubo en la creación y el éxito de los personajes de Marvel. Stan Lee tuvo la afortunada circunstancia de tener acceso a los micrófonos y los medios, y los usó para crear su propio mito sobre la creación del panteón de personajes de Marvel. Se convirtió en la voz de Marvel", comienza exponiendo el hijo de Kirby.

"Durante varias décadas fue el único hombre en pie, y bendecido con una larga vida, el último hombre en pie (mi padre murió en 1994). También se debe tener en cuenta y generalmente se acepta que Stan Lee tenía un conocimiento limitado de historia, mitología o ciencia. Por otro lado, el conocimiento de mi padre sobre estos temas, del que yo y muchos otros podemos dar fe personalmente, era extenso", escribe.

My father Neal Kirby (Jack Kirby’s son) has asked me to post this written statement in response to the Stan Lee documentary released yesterday on Disney+. pic.twitter.com/V4be2xyEJg