¿Griselda y Pablo Escobar se conocieron en la vida real?

Griselda, la serie protagonizada por Sofía Vergara, sigue entre lo más visto de Netflix dos semanas después de su estreno. La producción está basada en la vida de la narcotraficante colombiana que operó en Miami en los años 70 y 80, décadas en las que Pablo Escobar también estaba activo en el negocio de la droga. Y entre los fans que han devorado la ficción, muchos se preguntan... ¿Se conocían ambos líderes criminales en la vida real?

La miniserie protagonizada por Vergara abre en su primer episodio con una cita atribuida a Escobar: "El único hombre al que he tenido miedo era una mujer llamada Griselda Blanco". No obstante, pese a esa mención inicial, el famoso capo de la droga no aparece en la producción de Netflix.

En la vida real, según apunta Collider, se sabe que Blanco y Escobar se conocieron en Miami, cuando él tenía solo 15 años. El periodista José Guarnizo, en una entrevista para BBC Mundo dijo haber hablado con un sicario del capo de la droga sobre la relación entre ambos narcotraficantes: "Él recordaba en medio de su sociopatía algunos detalles concretos como que Pablo Escobar se sentía orgulloso de que su primer gran enemigo en el mundo de la mafia hubiera sido ella".

Es poco lo que se conoce de la vida de Griselda, ya que, como señalaba el guionista Eric Newman en una entrevista concedida a Europa Press: "Obviamente uno tiene éxito en ese mundo cuanto menos se sepa de él". Además, según señalan los medios, muchas fuentes se contradicen entre sí.

Lo que no falta son especulaciones, como por ejemplo, que el apodo de ambos estuviese relacionado: una era 'la Madrina' y otro 'el Padrino' de la cocaína, si bien esto podría deberse también a la influencia de la película de Francis Ford Coppola.

Newman y Andrés Baiz, que ya colaboraron en Narcos, donde Wagner Moura encarnaba al temible Escobar, y Narcos: México, son los creadores de Griselda. La miniserie consta de seis episodios, disponibles en Netflix.