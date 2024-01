¿Qué es realidad y qué ficción en Griselda?

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Griselda, la serie protagonizada por Sofía Vergara, ya está en Netflix donde se ha colocado entre lo más visto de la plataforma. La producción está basada en la vida de Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana conocida como la 'Reina de la Cocaína', creadora de uno de los cárteles más poderosos de la historia y que operó en Miami en los años 70 y 80.

"Obviamente no podemos saber lo que alguien estaba pensando pero sí sabemos lo que hizo. Todos los hechos que se ven: asesinatos, operaciones de tráfico... es todo real", señaló el guionista Eric Newman en una entrevista concedida a CulturaOcio. Pero... ¿qué es realidad y qué es ficción en Griselda?

¿MATÓ GRISELDA A SU MARIDO?

En el primer episodio y a instancias de su pareja, el personaje de Vergara se ve obligado a mantener relaciones sexuales con su cuñado para solventar una deuda. Debido a la rabia por la humillación, Griselda mata a Alberto Bravo. En la vida real, no hay constancia de que esto ocurriera así, sino que Blanco asesinó a su marido tras acusarle de robar millones del negocio que tenían en común, según apunta Vice.

En realidad, Bravo era el segundo marido de Blanco, ya que esta se había casado a los 14 años con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos que no aparece en la ficción y fue el padre de sus tres hijos mayores: Dixon, Uber y Osvaldo. Aunque no se sabe con certeza, se dice que Trujillo murió como sus sucesores: a manos de su mujer. No en vano otro de los alias de Blanco es el de 'Viuda Negra'.

¿CUÁNDO ESTUVO GRISELDA EN MIAMI?

En la serie, el personaje de Vergara huye de Colombia tras matar a su pareja, con la intención de empezar una nueva vida en Miami. Lo que se sabe de ella en realidad es que comenzó en el narcotráfico operando junto a Bravo en Nueva York, volvió a su país natal escapando de las autoridades estadounidenses y se instaló en Miami a finales de los 70, con su tercer marido, Darío Sepúlveda.

¿SE LLEVÓ DARÍO SEPÚLVEDA AL HIJO QUE TENÍAN EN COMÚN?

Sepúlveda y Blanco tuvieron un hijo al que llamaron Michael Corleone en honor a El padrino. La serie narra cómo el sicario deja a su mujer y se lleva a su vástago consigo para protegerlo de aquella vida, lo que provoca que la narcotraficante ordene su muerte. Esto sí ocurrió en la vida real, si bien no se puede demostrar la implicación de 'la Reina de la Cocaína' en el asesinato de su tercer y último marido.

¿EXISTIÓ JUNE HAWKINS?

June Hawkins, interpretada en la serie por Juliana Aidén Martínez, da vida a una policía clave en la detención de Griselda. Se trata de una persona que efectivamente existió y participó en la investigación en torno a la narcotraficante, convencida de que Blanco era la cabecilla. De hecho, la actriz ha declarado que habló con ella para prepararse el papel.

¿ESTÁ EL PERSONAJE DE KAROL G. BASADO EN ALGUIEN REAL?

La cantante colombiana Karol G hace su debut como actriz dando vida a Carla, una empleada de Griselda. No obstante, según recoge USA Today, Newman ha declarado que su personaje no está basado en nadie real.

EL FINAL DE GRISELDA

La serie no sigue a la narcotraficante hasta sus últimos días. Tras cumplir condena, Blanco fue deportada a Colombia en 2004, donde vivió hasta que en 2012 fue asesinada por unos hombres que la dispararon desde una motocicleta. Tenía 69 años.

¿QUÉ PASÓ CON LOS HIJOS DE GRISELDA?

Tanto en la realidad como en la ficción, los tres hijos mayores de 'la Reina de la Cocaína' murieron. El único que sobrevivió a su madre y sigue con vida es el que tuvo con Sepúlveda, Michael Corleone. Michael no ha dudado en mostrar su descontento con la serie y llegó a interponer una demanda para detener su estreno, alegando que Netflix se había beneficiado de unas entrevistas suyas sin su consentimiento.

Los seis episodios de Griselda ya están disponibles en Netflix. Junto a Vergara, completan el reparto de la ficción Alberto Guerra como Darío Sepúlveda, Juliana Aidén Martínez como June Hawkins, Vanessa Ferlito como Isabel, Alberto Ammann como Alberto Bravo, Christian Tappan como Arturo, Diego Trujillo como German y Gabriel Sloyer como Diaz, entre otros.