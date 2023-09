Un gran villano secreto de One Piece, confirmado en los créditos de la serie

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

La primera temporada del remake en imagen real de One Piece ha presentado a multitud de villanos. En los ocho episodios que han recogido la Saga del East Blue, Luffy y el resto de protagonistas han tenido que enfrentarse a temibles piratas y a imponentes marines. Pero la serie ha anticipado la llegada de un nuevo antagonista mucho más importante.

La presencia de este misterioso villano se desvela en la secuencia de créditos de One Piece. En cada episodio de la primera temporada se va mostrando un poco más sobre el mapa del mar East Blue. Y en el último episodio llega la revelación. Mientras suena la canción final, una de las partes del mapa recoge una frase: "Created for The Marines of the East Blue, By the Orders of Commander-in-Chief Kong" ("Creado para Los Marines del East Blue, por orden del Comandante en Jefe Kong" en español).

Dicho texto confirma a uno de los grandes villanos de todo One Piece, Kong. Este musculoso hombre es uno de los nombres principales del Gobierno Mundial, la organización que controla todo el universo de la franquicia a nivel político. Que su nombre ya haya aparecido en la serie de Netflix es muy importante de cara al futuro.

Es posible que la compañía tenga intención de hacerle debutar en imagen real en la segunda temporada, la cual fue anunciada el 14 de septiembre. Aunque, en realidad, Kong no ha aparecido demasiado en el manga ni el anime, siendo un antagonista muy misterioso.

Se sabe que, muchos años atrás, Kong fue el almirante de la flota de la Marina antes de que Sengoku tomara el puesto. Durante aquella época, el villano presenció la batalla de Edd War entre los piratas de Gold Roger y los piratas del León Dorado. Una vez que dejó el rol, ascendió como Comandante en Jefe del Gobierno Mundial. Esto le dio poder sobre la Marina, los agentes del Gobierno, incluyendo a los Siete Guerreros del Mar, agentes de Enies Lobby (la isla Judicial) e Impel Down (la Gran Prisión Submarina); y también sobre el Cipher Pol.

De esta forma, en el organigrama del Gobierno Mundial, Kong tan solo está por debajo de los Cinco Ancianos y del mismísimo gobernante Imu. Por otro lado, se sabe que es un combatiente muy feroz, aunque el manga y el anime aún no han detallado si posee algún poder extraordinario o si sencillamente es un hombre muy habilidoso.

En cualquier caso, que su nombre aparezca en los créditos finales de One Piece da muestra de que el plan de Netflix, Tomorrow Studios y Eiichiro Oda para la serie está más que trazado. La segunda temporada aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que llegue en 2025.