Un fan arregla el vergonzoso error de One Piece - NETFLIX

One Piece, la adaptación de imagen real de la obra Eiichiro Oda, llegó a Netflix el 31 de agosto colocándose rápidamente como uno de los títulos más vistos de la plataforma. Y aunque los fans han aplaudido la serie, elogiando su respeto al material original, los propios seguidores fueron quienes alertaron sobre un pequeño pero muy curioso error. Ahora, uno de esos fans se ha hecho viral al corregir ese vergonzoso gazapo.

One Piece es una gran producción de Netflix, pero lo cierto es que los fallos y gazapos involuntarios no escapan ni siquiera a este tipo de grandes proyectos. En la mente de todos están casos recientes como el vaso de Starbucks o el hombre que apareció en pantalones vaqueros en The Mandalorian, la serie de Star Wars.

Ahora One Piece se une al dudoso club de los gazapos. El error tiene lugar en un momento del primer capítulo, cuando Zoro se enfrenta Morgan y sus hombres en la base de los Marines. Allí se puede ver cómo una de las tres espadas del personaje encarnado por Mackenyu se dobla como si fuera de goma... porque en realidad lo es.

Un pequeño pero sonrojarte error que Huler, un fan de la saga y activo 'youtuber' ha reparado. El seguidor ha editado el vídeo haciendo gala de su dominio de los efectos visuales y el resultado final es francamente impresionante.

La adaptación de One Piece protagonizada por Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji) sigue siendo un éxito y sus fans siguen clamando por una segunda temporada que, si bien aún no ha sido confirmada por Netflix, todo indica que ser hará realidad muy pronto. Eso sí, como el resto de producciones de Hollywood, que el rodaje eche a andar depende de que se pongan fin a las huelgas de guionistas y actores.