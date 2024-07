El gran secreto que aún esconde el Sith de The Acolyte

El quinto episodio de The Acolyte fue el momento elegido por la serie de Star Wars para desenmascarar el maestro de Mae, el gran villano de la serie. Sin embargo, lejos de resolver todas las incógnitas sobre el misterioso personaje que domina el Lado Oscuro de la Fuerza, ha realzado algunos secretos que tendrán que desvelarse en el desenlace de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La gran revelación de The Acolyte ha sido la identidad del villano... que ha resultado no ser otro que Qimir, el aparentemente despreocupado y torpe compinche de Mae. Con todo, dicha revelación no ha sido una sorpresa para muchos, pues desde el principio las teorías apuntaron al personaje de Manny Jacinto como principal sospechoso de ser el misterioso maestro de la asesina de Jedi.

Dada su vestimenta, casco siniestro incluido, y el hecho de que usa un sable láser de color rojo, el villano ha sido considerado un Sith desde que se dejara ver en los adelantos de la ficción. De hecho, él mismo menciona esa denominación cuando el Maestro Sol le pregunta por su naturaleza. "No tengo nombre, pero los Jedi como tú me llamaríais... Sith", responde el personaje de Jacinto.

Aunque Qimir conceda que los Jedi puedan llamarle Sith, él quizá no se autodenomine como tal. Lo que sí deja claro es que quiere ser libre para usar la Fuerza, poniendo de nuevo sobre la mesa el problemático monopolio de la Orden Jedi. Podría ser que el villano se desentienda de unas etiquetas que juzgue impuestas por aquellos que ostentan el poder, pero de lo que no hay duda es de que es un usuario del Lado Oscuro.

Por otro lado, Sith o no, aunque se haya revelado el verdadero rostro del villano queda por saber su nombre… un nombre que él mismo niega tener. Puesto que Qimir probablemente fuese un alias, de momento el oscuro antagonista ha sido bautizado oficialmente como ‘The Stranger’ (El desconocido), que es como Hasbro se ha referido a él para lanzar su nuevo producto, que no es otro que el casco de la sonrisa metálica. En redes, debido a esta sonrisa los fans lo apodaron Darth Teeth.

A solo un capítulo de terminar su primera temporada, el villano de The Acolyte sigue siendo uno de los principales misterios de la ficción y sin duda jugará un papel importante en el desenlace y, quién sabe, si en su posible segunda temporada.