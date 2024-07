Los Anillos de Poder: Celebrimbor ante Sauron en las nuevas imágenes de la temporada 2

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

El 29 de agosto es la fecha escogida por Amazon Prime Vídeo para estrenar la esperada temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder. Mientras se aproxima la fecha de estreno, una batería de imágenes de los nuevos episodios muestran entre otros, el regreso de Adar, a quien interpretará Sam Hazeldine en los nuevos episodios y que se verá con Galadriel (Morfydd Clark), o el solemne herrero élfico Celebrimbor (Charles Edward) cara a cara con Sauron (Charlie Vickers).

Los incondicionales de la Tierra Media arden en deseos de saber qué les deparará la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Y desde el set de rodaje llega un suculento aperitivo en forma de imágenes con las que saciar su sed hasta que aterricen los nuevos episodios.

Entre ellas, publicadas por medios como Collider o Nerdist, puede verse el regreso de varios personajes clave de la primera entrega, incluyendo los de Arondir (Ismael Cruz Cordva), Isildur (Maxim Baldry) o los mecionados Adar y Galadriel en una imagen en la que, sentados en la misma mesa, el líder de los Orcos y la comadante elfa mantienen un intenso cara a cara.

Pero sin duda alguna, aquellas que más han captado la atención, son nada menos, que las protagonizadas por Celebrimbor, quien jugará un papel determinante en la forja de los Anillos de Poder y el plan de Sauron.

Lanzada en exclusiva por Collider, la primera de estas tomas muestra a Celebrimbor con cara de sorpresa en su fragua. En la segunda, puede verse al futuro responsable de forjar el Anillo Único de Sauron precisamente en presencia del Señor Oscuro, quien para ganarse su confianza se le presentó en su forma humana, como Halbrand, en la primera temporada.

Y aunque en la nueva temporada el personaje encarnado por Charlie Vickers adoptará su forma más seductora y amable como Annatar, el Señor de los Dones, en la imagen Sauron aún aparece caracterizado como Halbrand, el hombre que se reivindicaba como el verdadero rey de las Tierras del Sur.

Another round of new Rings of Power images dropped today from outlets like @Collider & @nerdist !https://t.co/8UfEilqHjchttps://t.co/tJacqDJSys pic.twitter.com/KUe0Vnej3h