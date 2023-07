The Walking Dead: ¿Por qué El Croata no mata a Negan en Dead City 1x04?

The Walking Dead: ¿Por qué El Croata no mata a Negan en Dead City 1x04? - AMC

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Dead City, spin-off de The Walking Dead, ha revelado que El Croata (Zeljko Ivanek) formó parte de los Salvadores, donde conoció a Negan (Jeffrey Dean Morgan). Su relación no terminó bien, pero, a pesar de sus rencillas, el villano perdona la vida a Negan en el episodio 1x04.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mientras el equipo de Maggie asalta el cuartel general de El Croata, Negan actúa como cebo. Todos asumen que El Croata querrá vengarse, incluyendo Negan, pero su reunión no sale según lo previsto. El Croata tiene varias oportunidades de disparar a Negan, e incluso cuando el personaje de Jeffrey Dean Morgan deja caer su arma para ayudar a rescatar a Perlie, el villano no le ataca.

En el episodio 4 de The Walking Dead: Dead City, El Croata le asegura a Negan que no le guarda rencor. Sin embargo, quiere venganza, y la prueba más importante es la actitud de Maggie. Todo apunta a que Maggie mintió a Negan y se inventó que El Croata había atacado Hilltop. Las mentiras de Maggie sobre El Croata sugieren que hay algo más detrás de su misión en Nueva York y que Negan no lo sabe, por lo que la actitud de El Croata podría ser únicamente una estrategia.

El hecho de que El Croata deje vivir a Negan, a pesar de que probablemente quiera venganza, coincide perfectamente con el carácter del villano. Con un pasado como torturador en los Salvadores, El Croata suele destrozar a sus víctimas de manera lenta, gradual y agonizante. Si el villano quiere su venganza contra Negan, un castigo tan simple como dispararle probablemente no sea suficiente para él. En cambio, el villano intentará llevar a Negan a su terreno, lo que indica que se está preparando para un contraataque aún más complicado. Esta futura venganza se vuelve más evidente cuando el grupo de Maggie descubre las cámaras de tortura que tiene El Croata en su asentamiento.