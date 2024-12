El gran cambio que Emma D'Arcy exige para Rhaenyra en la temporada 3 de La Casa del Dragón: "Es ridículo"

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de La Casa del Dragón todavía no tiene fecha de estreno en Max, aunque ya está en desarrollo. Y su protagonista, Emma D'Arcy, quien encarna en la serie a la reina Rhaenyra Targaryen, ha revelado que ha exigido un cambio para el personaje en los nuevos episodios.

Lo ha hecho en su reciente paso por el podcast Happy, Sad, Confused donde ha verbalizado una petición bastante sencilla y coherente. "La condición que he impuesto es que quiero un arma. Es que esto ya se está volviendo ridículo. No me importa si es una daga pequeña o una espada corta, no me importa", confesó.

"Los hombres en la serie no tienen que preocuparse por dónde poner las manos, ya que siempre están sujetando la empuñadura de su espada. Sé que suena como una insinuación, y pueden interpretarlo como quieran, pero es la realidad. Mientras tanto, los demás nos preguntamos: '¿Dónde demonios ponemos nuestras manos?'", sentenció D'Arcy.

"De cualquier manera, el año que viene una mano estará ocupada. Eso es lo que quiero. Quiero una espada y he sido bastante tajante sobre eso con Ryan [Condal], y creo que así será", concluyó.

La temporada 2 de La Casa del Dragón culminaba con Alicent Hightower (Olivia Cooke) reuniéndose en secreto con Rhaenyra y pactando con ella que, una vez tome la Fortaleza Roja, perdonará a todos sus hijos, excepto a Aemond (Ewan Mitchell) y el actual rey de Poniente, Aegon (Tom Glynn-Carney). Además de con Daemon (Matt Smith), hincando la rodilla ante su sobrina y esposa, dispuesto a luchar por ella en la guerra que se avecina.

Teniendo esto en cuenta, no resulta descabellado proporcionarle una espada a Rhaenyra. Y es que, llegado el caso, podría decidir librar batalla en Desembarco del Rey con su ejército a lomos de su temible dragón, Syrax, en la temporada 3, aunque, en cualquier caso, toca esperar para averiguarlo.

Por otra parte, en algún punto de 2025, llegará a Max El caballero de los siete reinos: El caballero errante, serie situada cronológicamente entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos, que relatará las andanzas de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) junto a su escudero Egg (Dexter Sol Ansell).

"Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente... Un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la línea Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de este nuevo spin-off.