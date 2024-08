La Casa del Dragón: ¿Por qué los Targaryen tienen (casi) el mismo nombre?

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Además de contar con fieros dragones, sangrientas batallas, sorprendentes traiciones y muchos, muchos planes de guerra, la temporada 2 de La Casa del Dragón, ha ahondado en los entresijos de la dinastía Targaryen, rebuscando entre sus linajes perdidos para dar con nuevos jinetes. Algo que ha puesto sobre la mesa un curioso elemento que ya llamó la atención de los lectores de las obras de George R.R. Martin: Lo parecidos que son los nombres de muchos de los miembros de la familia Targaryen... y especiamente el uso abusivo que hacen de uno de ellos, Aegón.

Y es que en la larga tradición de la Antigua Valyria de utilizar solo nombres venidos de su idioma motiva que, aunque en La Casa del Dragón el rey Aegon solo sea el segundo de su nombre... el universo de Poniente llega a ver a once Targaryen llamados así.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La ancestral admiración por la legendaria figura de Aegon el Conquistador ha llevado a que muchos miembros de la familia nombren a sus vástagos así. Y es que aunque el hijo de Alicent Hightower y Viserys Targaryen sea Aegon II, no hay que olvidar que el hijo menor de Rhaenyra y Daemon también lleva ese nombre y que, al final de la Danza de Dragones, llegará a reinar. Y es que de esos once Aegon, cinco de ellos llegan a ser reyes.

Antes de la llegada de Viserys al Trono de Hierro ya hubo un Aegon, apodado el Incoronado, a quien Maegor el Cruel le usurpó el trono. Y después de Aegon III, la moda de este nombre continuó dentro de la familia del dragón rojo. Entre ellos, además, está Jon Snow. Como muchos seguidores de Juego de Tronos ya sabrán, el bastardo de Ned Stark realmente no es un bastardo, si no el hijo secreto de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen y heredero de la corona de Poniente que lleva por nombre Aegon.

Pero Jon no es el único hijo del príncipe Rhaegar que se llama así, y es que cuando estuvo casado con Elia Martell, tuvo otro niño al que llamó Aegon también. Aun así, el caso de Jon es más especial, y es que sus padres creían que el bastardo de Invernalia se convertiría en el príncipe prometido de la profecía de Aegon I.

La Casa del Dragón ha explicado ya esa visión, donde se dice que el Conquistador tuvo un sueño donde un Targaryen elegido libraría a Poniente de los horrores de la Larga Noche. Esta ensoñación se ha convertido, además, en el elemento más fundamental de la Danza de Dragones. Y es que tras sus alucinaciones en Harrenhal, Daemon cree que ella y Rhaenyra engendrarán a ese príncipe prometido. Por su parte, la reina de los Negros cree que ella es la princesa del sueño y, mientras, Alicent se confunde al escuchar a su marido en su lecho de muerte y mezcla al Conquistador con su primogénito.

Aunque la verdadera identidad de ese "príncipe prometido" ha generado gran discusión entre los seguidores de la franquicia y no ha sido resuelta siquiera por Martin, lo que si es cierto es que todos los Targaryen deciden nombrar a su hijos Aegon con la intención de invocar en su descendencia la fuerza y los atributos del Aegon original.

Aunque el nombre de Aegon sea el más común dentro de los Targaryen, todos ellos llevan un apodo que les permite diferenciarse, sobre todo, a aquellos que no llegaron a reinar. Además de el Conquistador o el ya nombrado Incoronado, Aegon II recibió el apodo de el Mayor y su sorbino Aegon III fue el Joven. Aegon IV fue conocido como el Indigno y Aegon V como el Improbable.

NOMBRES CASI IDÉNTICOS GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN

Y es que aunque no todos los Targaryen se llamen Aegon, los nombres de la familia están regidos por la norma Valyria, teniendo que contener en el nombre sílabas como 'ae', 'vis', 'rhae', o 'erys'. Por ejemplo, otro de los nombres más comunes dentro de la casa del dragón es Jaehaerys, o bien su derivado Aerys. La ficción de La Casa del Dragón presenta al rey Viserys y también a uno de los hijos de Rhaenyra y Daemon que lleva el mismo nombre que su abuelo y tío.

Los nombres femeninos también siguen esta norma. El nombre de Daenerys rima con el de Jaehaerys, y además la reina Targaryen de Juego de Tronos no fue la primera de la familia con ese nombre. Otros nombres de mujeres están compuestos por esas sílabas como Baela, Rhaenys, Rhaena, Saera...

En una entrevista con blinkbox Books, Martin explicó que la continuidad en los nombres de la realeza de Poniente está inspirada en las monarquías europeas como la española o la inglesa. En España, los nombres de los reyes no han variado mucho de sus raíces castellanas como Alfonso, Felipe, Carlos... al igual que la corona inglesa, donde varios Jorge, Guillermo, Enrique y Eduardo se han sentado en el trono.

https://youtu.be/nTBQZBMQtOw?si=RYjF51uZ1eJYHyfg

¿QUÉ PASA SI ALGÚN TARGARYEN ROMPE LA NORMA?

La historia de Poniente solo ha visto a un heredero al Trono de Hierro con un nombre común. Aegon V nombró a su primogénito Duncan I en honor a su mejor amigo, ser Duncan el Alto, del que fue escudero en su juventud. Sin embargo, esto no gustó a los señores de Poniente y a otros Targaryen. "Cada vez que un Príncipe de Gales tiene un nombre raro como Arturo o Eustaquio sabes que no va a llegar a reinar", declaró en la entrevista el autor, por lo que no parece que Duncan Targaryen vaya a sentarse en el Trono de Hierro.

De hecho, antes de la vuelta de La Casa del Dragón con su tercera temporada en 2026, los fans de la obra de Martin podrán regresar a Poniente en 2025 con El caballero de los siete reinos: El caballero errante, la nueva serie de Max que sigue, precisamente, las aventuras de Duncan y Aegon V antes de que este se convirtiera en rey.