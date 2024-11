Jon Snow puede resucitar otra vez: HBO puede rescatar su spin-off de Juego de Tronos

MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Tras ocho temporadas, el universo de Juego de Tronos ha seguido expandiéndose con La Casa del Dragón que tiene en marcha su tercera entrega. Además de una nueva serie en camino: El Caballero de los Siete Reinos que llegará el próximo año, hay más proyectos en camino. Según ha revelado ahora Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, están dispuestos a darle una nueva oportunidad al spin-off de Jon Snow protagonizado por Kit Harington.

El pasado mes de abril, Harington confesó en declaraciones a ScreenRant que el spin-off centrado en su personaje estaba "muerto", pues no habían sido capaces de dar con una historia lo suficientemente buena. Sin embargo, de cara al futuro, dejó entreabierta la puerta por si decidían volver a ponerse manos a la obra. Y, según parece, en Max están dispuestos a contemplar esa posibilidad.

Y ahora, Bloys ha señalado que, aunque la serie de Jon Snow no se encuentra en desarrollo, cabe la posibilidad de que decidan retomar la idea a posteriori. "Tal vez lo intentemos de nuevo", dejó caer en la presentación de las novedades para 2025, sin llegar a entrar en más detalles.

HBO boss Casey Bloys on the Jon Snow Game of Thrones sequel series:



“Maybe we'll try again” pic.twitter.com/Ys4L0CYXeM