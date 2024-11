El gran agujero de guión creado por los zombies de The Walking Dead: Daryl Dixon

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Además de reunir a dos de los personajes más queridos de la franquicia, The Walking Dead: Daryl Dixon ha contado con grandes revelaciones respecto al virus zombie, su origen y sus efectos. De hecho, la serie protagonizada por Norman Reedus y ahora también por Melissa McBride ha presntado incluso nuevas variantes zombies en la saga... que conllevan también algún que otro problema de coherencia argumental interna dentro del cada vez más extenso Universo de The Walking Dead

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Las variantes han aparecido en otras producciones de la saga, incluida la temporada 11 de The Walking Dead. Dado que las variantes se están creando en Francia, no queda claro cómo aparecieron en Estados Unidos, pero los viajes de Genet a Estados Unidos podrían explicarlo. Estas variantes han creado un agujero de guion que es difícil de explicar.

Daryl Dixon ha puesto mucho énfasis en que Genet y Pouvoir son la razón por la que existen variantes en Francia, pero la escena postcréditos de World Beyond contradice esto al resaltar que han estado en Francia prácticamente desde el principio.

Un video grabado por el Dr. Jenner sugiere que los científicos ya conocían las variantes, y dado que fue asesinado hacia el comienzo del apocalipsis, los zombies únicos de Francia deben haber existido desde entonces.

La escena de World Beyond también mostró a una mujer asesinada y rápidamente resucitada antes de correr, lo que sugiere que la sustancia de Genet no es la única razón por la que existen variantes. Dado que la franquicia insinúa que el virus zombie comenzó en Francia, también parece probable que las variantes se originaran allí, mucho antes de que Genet comenzara a experimentar con zombies.

Tras The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book Of Carol, que ya tiene una tercera temporada confirmada que se ambientará en su mayor parte en España, la saga continuará expandiéndose con la segunda entrega de The Walking Dead: Dead City, el spin-off que sigue los pasos de Maggie y Negan que llegará a lo largo del próximo año y contará con ocho nuevos capítulos, dos de ellos Lauren Cohan.