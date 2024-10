TWD: Daryl Dixon comete el mismo error de The Walking Dead con Carl Grimes

TWD: Daryl Dixon el mismo gran error de The Walking Dead con Carl Grimes

TWD: Daryl Dixon el mismo gran error de The Walking Dead con Carl Grimes - AMC

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio)

La decisión de The Walking Dead de matar a Carl Grimes recibió muchas críticas y para muchos fue uno de los mayores errores de la franquicia. Dada la naturaleza de la serie, la muerte de los personajes es inevitable, pero no siempre es una buena decisión o encaja en la trama. The Walking Dead: Daryl Dixon parece haber caído en el mismo error que su predecesora y ha sorprendido con la muerte de uno de sus personajes en su capítulo más reciente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Isabelle es apuñalada por un líder de una secta que intentó matar a su sobrino. Su muerte, apenas una semana después de la de Sylvie, fue una gran sorpresa, especialmente porque tenía mucho más que ofrecer.

Con la Unión y Pouvoir centrándose en Daryl, Isabelle y los otros personajes principales, la acción se estaba volviendo más emocionante y hubiera sido un gran apoyo para Daryl tener a Isabelle cerca. Además de ser un personaje compasivo, Isabelle era hábil con las armas y podría haber desempeñado un papel importante en la lucha contra los villanos antes de escapar de Francia.

Cuando Isabelle confiesa sus sentimientos por Daryl, se convirtió posiblemente en el personaje más importante que se ha presentado después del final de The Walking Dead, pero, con su muerte, una vez más Daryl se pierde su final feliz.

ISABELLE MUERE JUSTO A TIEMPO

La muerte de Isabelle también supone un cambio muy obvio para Daryl Dixon, ya que Carol la reemplazó casi de inmediato como la principal compañera de Daryl. Si bien fue genial ver a Daryl y Carol nuevamente juntos, fue igualmente desgarrador ver terminar la relación entre Isabelle y Daryl.

Hubiera sido interesante ver a los tres personajes juntos, pero desafortunadamente, la única interacción de Carol e Isabelle se produjo en los momentos finales de esta última. Por lo tanto, el spin-off lo hizo parecer como un intercambio obvio entre las dos, y claramente no pudo encontrar una manera para que Carol e Isabelle compartieran el protagonismo.

Incluso si tener a a los tres compartiendo pantalla llevaría a que Isabelle y Carol se enfrentaran debido a sus diferentes ideologías y personalidades, eso podría haber agregado drama adicional a la serie y hacerla aún más entretenida.

SU MUERTE ES INESPERADA

Quizás el aspecto más frustrante de la muerte de Isabelle es que fue en vano. Aunque probablemente pesará sobre Daryl y potencialmente creará tensión entre él y Carol, su partida no fue particularmente heroica. Logró hacerle a Losang un corte en la cara, pero no parecía suficiente para justificar que la apuñalaran. Matar a Isabelle puede ser el evento que convierta a Losang en un verdadero villano después de que la Unión ya traicionara a Daryl Dixon, pero aún no es el noble sacrificio que el público hubiera esperado para un personaje con tanto peso.

Isabelle tenía el potencial de ser un personaje importante en los años venideros de la saga y matarla sin sentido no es lo que merecía. Si hubiera salido a proteger a Laurent o incluso a Daryl, habría sido un final desgarrador, pero apropiado para su historia. En cambio, fue apuñalada y murió sin afectar realmente la trama general.

ASÍ AFECTARÁ SU MUERTE AL RESTO DE LA SERIE

Sin Isabelle, el resto de la temporada 2 de Daryl Dixon y el futuro de la temporada 3 cambian por completo. Superar a Isabelle no será fácil para Daryl, especialmente porque su romance anterior terminó en tragedia.

Por lo tanto, el protagonista podría ser más agresivo durante el resto de las temporadas 2 y 3, lo que podría crearle aún más enemigos. Daryl Dixon tendrá un gran vacío ahora y, si bien la temporada 3 podría ofrecer algún tipo de reemplazo, será difícil ocupar el lugar de Isabelle.