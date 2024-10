The Walking Dead Daryl Dixon revela una gran pista sobre el origen del virus zombie

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Los cómics originales de The Walking Dead de Robert Kirkman evitaron deliberadamente revelar la causa del virus zombie, algo que también hizo la serie. Sin embargo, los spin-off comenzaron a dar algunas pistas de cómo podría haberse originado el apocalipsis, con la temporada 2 de Daryl Dixon sumando una nueva e interesante pista.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mientras se enfrenta a Carol, Genet, quien había trabajado como personal de mantenimiento en el Louvre antes del brote, hace un discurso sobre cómo los ricos y poderosos se refugiaron al inicio del brote, mientras que las familias corrientes fueron abandonadas a su suerte. En un momento, Genet menciona que su marido fue "devorado por los monstruos que ellos crearon".

En el contexto del monólogo de Genet, "ellos" parece hacer referencia a la élite y a las personas influyentes. Sin dar ningún detalle concreto, Genet cree claramente que los ricos tienen la responsabilidad final del virus zombie de The Walking Dead. De esta manera, el virus no sería solo un experimento científico que salió mal, sino un acto imprudente cometido por figuras que eran intocables debido a su estatus.

Daryl Dixon también ha dado muchas razones para tomar en serio la acusación de Genet. The Walking Dead: World Beyond expuso anteriormente cómo comenzó el virus en Francia y, según el punto en el que se sitúa Daryl Dixon en la línea temporal, la mayor parte del país está bajo el control de Genet. Por lo tanto, la villana estaría al tanto de cualquier documentación oficial sobre lo relacionado con el virus en Francia. El grupo Pouvoir du Vivant de Genet también cuenta con un científico con un amplio conocimiento de cómo funciona el virus zombie, por lo que si algún personaje de The Walking Dead tiene una idea de lo que inició el apocalipsis, es Genet.

LA TEMPORADA 1 TAMBIÉN DEJÓ PISTAS

Daryl Dixon dejó caer que Genet poseía conocimiento del virus zombie en la temporada 1. Durante el episodio 4, Genet le dijo a un partidario de la Unión: "Los débiles, los sumisos, los crédulos... Son personas como tú quienes nos metieron en este lío". A simple vista, la frase de Genet de la primera temporada de Daryl Dixon no coincide con sus comentarios posteriores en la temporada 2, e incluso podría parecer contradecirlos al culpar a la población en general. Después de todo, "sumiso" no suena como un término que uno usaría para describir a los miembros de la élite rica.

Sin embargo, cuando Genet afirma que los ciudadanos sumisos "nos metieron en este lío", podría estar refiriéndose a cómo la gente corriente de clase trabajadora tuvo la oportunidad de evitar que los ricos crearan un virus si se hubieran rebelado. La élite mundial fue responsable de crear el virus, pero Genet cree que la población sumisa del mundo se mantuvo al margen y permitió que sucediera.

EL RESTO DE PISTAS QUE DEJÓ LA SAGA

El final de The Walking Dead: World Beyond fuertemente que el virus zombie comenzó en un laboratorio científico francés antes de extenderse por todo el mundo, y un grupo llamado Primrose Team fue mencionado específicamente entre los directamente involucrados. Estos detalles complementan perfectamente la afirmación de Genet en la temporada 2 de Daryl Dixon de que los ricos tienen la culpa.

Los científicos franceses podrían haber sido los responsables directos, pero no se habrían encargado de empezar a experimentar con un patógeno tan letal, sobre todo porque carecerían de los medios económicos para hacerlo. Lógicamente, entonces, tiene sentido que alguna entidad poderosa financiara dicha investigación.

Según World Beyond, el equipo Primrose viajó a Ohio poco antes del apocalipsis, lo que podría implicar que la investigación fue un esfuerzo internacional que involucró a Francia, Estados Unidos y otras potencias mundiales importantes.

LAS DUDAS AÚN SIN RESOLVER SOBRE EL VIRUS

A la hora de hablar sobre el origen del virus, The Walking Dead tenía dos opciones: seguir los cómics y no resolver el misterio, o explicar cómo comenzó todo. La franquicia de AMC ha optado por un término medio. Se han revelado algunos detalles, pero no los suficientes para formar una imagen clara y completa de qué ocurrió. Ahora parece que The Walking Dead ha comenzado definitivamente el camino hacia la resolución del misterio para completar la historia.