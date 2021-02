¿Es Gina Carano víctima de la cultura de la cancelación?

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

Gina Carano, actriz que dio vida a Cara Dune en las dos primeras temporadas The Mandalorian, ha sido despedida por Lucasfilm por sus "abominables" publicaciones en redes sociales en las que comparaba ser republicano ahora mismo en Estados Unidos con ser judío durante el nazismo.

La medida adoptada por Disney contra la actriz ha sido aplaudida por unos... y también criticada por otros, que ven en Carano la última víctima de la llamada 'cultura de la cancelación', ese fenómeno que consiste en retirar el apoyo o boicotear a todo aquel que exprese opiniones o posturas ofensivas, desagradables o, simplemente, controvertidas.

Entre estos últimos está el senador republicano Ted Cruz ha salido en su defensa y ha criticado la cultura de la cancelación en redes sociales.

"La texana Gina Carano rompió barreras en el universo de Star Wars: no era una princesa, ni una víctima, ni una Jedi torturada emocionalmente. Interpretó a una mujer que pateaba traseros y a quien admiraban las chicas. Ella jugó un papel decisivo en hacer que Star Wars fuera divertido de nuevo. Y, por supuesto, Disney la canceló", tuiteó.

Texan Gina Carano broke barriers in the Star Wars universe: not a princess, not a victim, not some emotionally tortured Jedi. She played a woman who kicked ass & who girls looked up to. She was instrumental in making Star Wars fun again. Of course Disney canceled her.