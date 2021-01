Star Wars: El mensaje de Gina Carano a Ming-Na Wen por su papel en The Book of Boba Fett

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

El universo Star Wars se expandirá con The Book of Boba Fett, nueva serie centrada en el personaje y que se estrenará en 2021. Ya se ha confirmado que la ficción contará con Ming-Na Wen en el rol de Fennec Shand. A raíz de la noticia, Gina Carano ha mandado un mensaje de apoyo a su compañera de franquicia.

"¿Es extraño que me esté volviendo loca por mi propia vida ahora mismo? Gracias desde el fondo de mi corazón de chica friki a Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez por las mejores navidades de la historia. ¡Vamos allá, Boba!", escribió Wen en Twitter.

I love love love you, girlfriend!!!

❤️❤️❤️❤️❤️

Thank you for geeking out with me! I’m so happy @themandalorian not only got me into @starwars, but also bringing you into my life. 🥰😍🥰



Let’s keep kicking butt!!👊🏼💪🏼 — Ming-Na Wen (@MingNa) December 21, 2020

Carano, que encarna a Cara Dune en The Mandalorian, no tardó en contestar a la actriz. "Adoro a esta mujer, puedes sentir su corazón explotar de felicidad. ¡Es tan merecido! Yo también estoy loca de alegría por ti", dijo. "Gracias por alegrarte. The Mandalorian no solo me introdujo a Star Wars, también te ha traído a ti a mi vida", respondió Wen.

The Book of Boba Fett contará con el mismo equipo creativo de The Mandalorian, encabezado por Favreau y Filoni. La serie se lanzará en diciembre de 2021 y contará con Temuera Morrison en el rol principal.

Además de este spin-off, Disney+ también estrenará una serie centrada en Obi-Wan Kenobi; una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor y la ficción Rangers of the New Republic. Tras el lanzamiento de The Book of Boba Fett se espera que comience el rodaje de la temporada 3 de The Mandalorian.