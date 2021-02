Conservadores inician una campaña contra Disney+ tras el despido de Gina Carano de The Mandalorian

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Gina Carano, la actriz que interpretó a Cara Dune en las dos temporadas de The Mandalorian, ha sido despedida por LucasFilm tras una polémica publicación en las redes sociales en la que comparaba ser republicano estos días en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi. Una decisión que ha desatado la ira de ciertos sectores conservadores estadounidenses.

Carano ya había generado polémica en anteriores ocasiones al asegurar que el Partido Demócrata amañó las elecciones y que Donald Trump era el auténtico vencedor. Ahora, ha ido un paso más allá al comparar el odio hacia los republicanos en Estados Unidos con la persecución de los judíos en la Alemania nazi.

Después de que Disney calificara estas afirmaciones de "aberrantes" y asegurara que Carano no volverá en próximas temporadas de The Mandalorian o series de Star Wars, ciertos sectores conservadores se han posicionado a favor de la actriz, argumentando que la compañía la ha despedido por sus ideas políticas.

Por ello han iniciado una campaña a través de las redes sociales bajo el hashtag #CancelDisneyPlus animando a sus simpatizantes a dar de baja su suscripción al servicio de streaming de Disney.

La reacción al despido de Carano comenzó en Twitter con publicaciones de algunos reconocidos extremistas de derecha como el presentador Dave Rubin o la ex portavoz de la NRA Dana Loesch. "Disney ha cancelado a Gina Carano, así que yo cancelaré mi cuenta de Disney+", escribió Rubin. "Necesitamos dejar de darle nuestro dinero a estas personas y empezar a construir nuevas franquicias".

Disney has cancelled @ginacarano, so I’m cancelling my @disneyplus. We need to stop giving these people our money and we must build new franchises.



Gina, if you’d like to come on the show to discuss anything let me know. pic.twitter.com/c2SSAjjdyu — Dave Rubin (@RubinReport) February 11, 2021

Barely anyone spoke up for @ginacarano

when cancel culture cultists harassed her nonstop over her lack of twitter bio pronouns; this emboldened the cult so they began losing their minds over literally any and everything she posted anywhere. https://t.co/HqcdqEE1nX — Dana Loesch (@DLoesch) February 11, 2021

Se desconoce quién creó realmente el hashtag #CancelDIsneyPlus, pero durante unas horas se posicionó como trending topic en Twitter, con comentarios tanto de gente que lo apoya como de usuarios que se burlan de él y de la ironía de que aquellos que critican la "cultura de la cancelación" ahora estén luchando para que se cierre el servicio de streaming. Estos son algunos de los comentarios.

99% of the people in the #canceldisneyplus tag say they're going to cancel, but you know damn well they're still gonna be watching the next season of the show anyway pic.twitter.com/nkHvqbdv6e — clarissa 🚮 (@caperclaw) February 11, 2021

Canceling a person is different than canceling a subscription to a service pic.twitter.com/QH5kYZgwSq — Ballz D. Magee (@Ballz_D_Magee) February 11, 2021

Por otro lado, y para avivar aún más la polémica, otros tuiteros se quejan de que Disney no aplicó las mismas medidas a Carano que a Chris Pratt, cuando hace unos meses unos desafortunados comentarios le pusieron en el punto de mira del colectivo LGTBQ, al que criticó abiertamente.

"Las publicaciones de Chris eran falsas, creo que es un buen tipo", escribió un usuario de Twitter. "Si fuesen reales, sería un problema. Pero Gina Carano definitivamente merece ser despedida por la deplorable mierda que publica. Chris es buena persona, y cualquiera que haya trabajado con él lo sabe", agrega.

Chris's posts were fake, I think he's a good dude. if they were real than that would be a problem. But Gina Carano is definitely deserving of being fired because of the deplorable crap she posts. Chris is a good dude and anybody that's ever worked with him can back me up. — the real slimer (@Slimer2005) February 11, 2021

When you make a meme about the Starlord and instantly start 863 arguments about sexism, capitalism, anti-semitism, and rap videos pic.twitter.com/8XRk0SLBYB — Choco Flandalorian (@fndannyboy) February 11, 2021