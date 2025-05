MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Los fans llevan años esperando Vientos de invierno, la sexta entrega de la saga literaria Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. El autor ha ofrecido muchas actualizaciones ante la impaciencia de sus lectores y, en un nuevo post de su blog personal, ha dado malas noticias al respecto.

En la última entrada de Not a Blog, el escritor reveló el estado de sus múltiples proyectos, entre ellos la producción de una adaptación de animación de A Dozen Tough Jobs, obra del autor Howard Waldrop. "Lo sé, lo sé. Algunos se enfadarán por esto, como lo hacen con todo lo que anuncio que no sea sobre Poniente o Vientos de invierno. Ya se han dado por vencidos conmigo o con el libro", escribió Martin, consciente de las críticas que suele recibir.

El autor enumeró con ironía algunos de los comentarios que suele recibir. "Nunca terminaré Vientos, y si lo hago, nunca acabaré Sueño de primavera. Y si lo termino, no será bueno. Debería buscar a otro escritor que me sustituya... De todas formas, me voy a morir pronto, porque soy muy viejo. Perdí todo el interés en Canción de Hielo y Fuego hace décadas. Escribir ya no me importa nada, solo me siento y gasto mi dinero", afirma con sorna el autor.

"También edito los libros de Wild Cards, pero odiáis Wild Cards. Puede que odiéis todo lo demás que he escrito, los ganadores y perdedores del Hugo, Una canción para Lya y Muerte de la luz, Los reyes de la arena y La Bella y la Bestia, Esta torre de ceniza y La ciudad de piedra, Old Mars y Old Venus y Canallas y Warriors y Dangerous women y todas las demás antologías que edité con mi amigo Gardner Dozois. No os importa nada de eso, lo sé. No os importa nada más que Vientos de invierno. Me lo habéis dicho muchas veces", escribió.

Para tranquilizar a sus seguidores más fieles, Martin agregó: "La cosa es que sí me importa. Y también me importan Poniente y Vientos.Los Stark, los Lannister, los Targaryen, Tyrion y Asha, Dany y Daenerys , los dragones y los huargos, me importan todos. Más de lo que podéis imaginar".

Pese a dejar claro que continúa implicado en Canción de Hielo y Fuego, Vientos de invierno aún no tiene fecha de publicación y parece que, por el momento, A Dozen Tough Jobs será su proyecto principal. "Me encantó la primera vez que lo leí, hace siglos. Howard también me gustó. Me entristece que no viviera lo suficiente para ver la película; espero que le hagamos justicia", expuso.