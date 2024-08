El caballero de los siete reinos: El caballero errante ficha a un nuevo Targaryen

MADRID, 9 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de La Casa del Dragón ya ha terminado y el estreno de la tercera aún queda lejos, pero por suerte, los fans de la obra de George R.R. Martin podrán volver a Poniente el próximo año, cuando el nuevo spin-off de Juego de Tronos aterrice en Max. De momento, El caballero de los siete reinos: El caballero errante, ha dado a conocer siete nuevos miembros de su elenco y sus respectivos personajes, incluyendo a un Targaryen.

La nueva ficción sigue las aventuras del caballero Dunk, encarnado por Peter Claffey y su escudero Egg, al que da vida Dexter Sol Ansell y cuya verdadera identidad no es otra que la del príncipe Aegon Targaryen... Ambientada entre los eventos de La Casa del Dragón y Juego de Tronos, los Targaryen aún ocupan el Trono de Hierro, por lo que Egg no será el único personaje del poderoso linaje que aparezca en la serie.

Así, se ha anunciado el fichaje de Henry Ashton (Asesinato para principiantes, Mi Lady Jane) como Daeron Targaryen. En la obra de Martin, Daeron es el hijo mayor del rey Maekar I y hermano de Aegon/Egg. A veces llamado Daeron el Borracho, en las novelas se menciona que a menudo tenía sueños proféticos.

Junto a Ashton, se suman al reparto de El caballero de los siete reinos: El caballero errante, Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion, Tom Vaughan-Lawlor como el mayordomo Plummer, Danny Webb como Ser Arlan del Árbol de la Moneda, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, y Youssef Kerkour como Pate Acero.

