La Casa del Dragón: ¿Por qué Rhaenys vuelve a luchar con Aemond y Vhagar?

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de La Casa del Dragón desató por completo la Danza de Dragones. La Batalla de Reposo del Grajo se ha coronado como una de las contiendas más grandes de la ficción, con el enfrentamiento directo entre tres dragones y sus jinetes. En ella, Rhaenys Targaryen y su experimentada dragona Meleys se ven superadas por el colosal tamaño de Vhagar y su despiadado jinete, Aemond. Pero la gran pregunta que se hacen muchos fans es... ¿por qué vuelve Rhaenys a la batalla cuando tenía la posibilidad de huir?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras comprobar que la paz en imposible, Rhaenyra toma la decisión de llevar los dragones al combate. Para que la reina no se enfrentase a tal peligro, Rhaenys se ofrece para ir a la Batalla de Reposo del Grajo, en la que termina muriendo junto a su dragona a manos de Vhagar y Aemond.

Aegon y Rhaenys, a lomos de Fuegosol y Meleys respectivamente, luchaban en el aire, con gran superioridad de 'la reina que nunca fue', cuando la mastodóntica bestia alada de Aemond Targaryen apareció por sorpresa y, a la orden de "Dracarys", abrasó al rey y a su dragon. Mejor paradas salieron Rhaenerys y Meleys, pero en lugar de llevar a cabo una prudente retirada, la curtida princesa gira y vuelve a la carga contra su sobrino que, con la ventaja de fuerza y tamaño de Vhagar, consigue finalmente derrotar a la veterana guerrera.

Rhaenys se aleja volando, pero una especie de locura se apodera de ella y vuelve a la lucha, ordenando a su dragón que ataque. #HouseoftheDragon



pic.twitter.com/UUYnuYAbux — House of the Dragon (@HouseOfDragonTM) July 10, 2024

ELIMINAR EL GRAN ARMA DE LOS VERDES

Sin embargo, el desenlace de la batalla parecía algo obvio, pero evitable, y es que aunque Meleys fuese más ágil y rápida que Vhagar, la experiencia y dimensiones de su contraria dejaban claro que sus opciones de victoria eran escasas. Aun así, Rhaenys decidió volver al combate hasta en dos ocasiones cuando tenía en sus manos la posibilidad de huir.

Y es que, con su decisión Rhaenys intentó por todos los medios minimizar el daño de las batallas venideras. Si conseguía acabar con Vhagar y Aemond, eliminaba la mayor amenaza del bando de los Verdes. Incluso si no llegaba a acabar con la vieja dragona, herirla gravemente o dejarla fuera de combate durante un tiempo les daría ventaja, pues las únicas bestias aladas que quedarían en el bando de los Verdes serían Sueñafuego, de la reina Haelena, y Tessarion de Daeron, otro de los hijos de Alicent y Viserys que, de momento, no ha sido presentado en la serie. Además, se trataría de dos dragones que nunca han librado aún ninguna batalla.

Otro de los motivos por los que Rhaenys decidió volver a acometer contra Vhagar pueden ser los reproches de Daemon a la princesa cuando, en el momento de la coronación de Aegon II en el Gran Septo de Desembarco del Rey, tuvo la oportunidad de acabar con la mayoría de los Verdes fácilmente gracias al fuego de Meleys. Sin embargo, decidió perdonar la vida a los miembros de su familia... dando lugar más adelante a este conflicto.

"YA NO HAY VIDA DESPUÉS DE ESO"

"Quien cruza esa línea no puede continuar. No hay vida después de eso. Tiene que ser una misión de sacrificio", afirmó Eve Best, la actriz que da vida a Rhaenys que en declaraciones a Business Insider explicó el por qué de esta decisión kamikaze de su personaje.

"Ella es el equivalente del Lancelot de Rhaenyra. Es su mejor caballero. Y es una decisión honorable, de una guerrera", expone la actriz que también destaca cómo, durante la batalla, Rhaenys todavía se muestra reacia a usar todo el poder de su dragona ya que, a pesar de que están intentando matarla, es consciente de que Aegon y Aemond siguen siendo parte de su familia.

La intérprete también explicó que la manera de luchar de Aemond y Aegon viene de la inexperiencia y de los impulsos de la juventud. "Para mí era muy importante que Rhaenys fuera diferente de todos los demás, que fuera una profesional absoluta hasta el final, que actuara con frialdad y precisión. Es lo que la caracteriza", concluye.