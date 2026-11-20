Genial tráiler de Invencible que pide perdón por su capítulo más polémico y pone fecha la temporada 5 - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Invencible regresará a Amazon Prime Video con su esperada quinta temporada, que ya tiene fecha de estreno. Los nuevos episodios desembarcarán el 17 de febrero de 2027 y, a modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un adelanto de lo más sorprendente.

Y es que el avance arranca mostrando a Invencible comiendo junto a Damien Darkblood en un local de Burger Mart, la mítica cadena de comida rápida de la serie. "No, no te atrevas a herirme", le dice el héroe al detective demoníaco instantes después.

"Dije que lo sentía", responde Darkblood compungido. "Estaba en medio de algo muy importante. Acabo de perder a dos amigos en otra dimensión. Los poderes de Eve no funcionaban", le reprocha el héroe viltrumita.

"Estaba lidiando con sentimientos muy complejos relacionados con un astronauta que definitivamente no regresará a Marte en un futuro próximo", añade.

UNA MISIÓN SIN SENTIDO EN EL INFIERNO

Es entonces cuando Grayson le echa en cara a Damien que lo convocara para ayudarlo en una misión sin sentido en el mismísimo infierno. "No es inútil", replica Darkblood.

Seguidamente, Damien le cuenta que durante su estancia en el infierno no tuvo ocasión de conocer a Satanás, mientras que Invencible confiesa que él sí llegó a conocerlo y fue "genial". Poco después, Mark quiere que Darkblood le devuelva un favor que le hizo.

El detective demoníaco le responde que ya están "trabajando duro" en el doblaje, los dibujos y la animación. Al mismo tiempo, una secuencia muestra a Clancy Brown, el actor que pone voz al personaje en la serie. Invencible le dice que eso no es posible, a lo que Blood responde: "No entiendo la producción televisiva".

Según la premisa, en la temporada 5 de Invencible, "Mark busca una forma de mejorar el mundo, aunque eso signifique arriesgarlo todo, incluidas las relaciones, los amigos y los aliados que tanto aprecia.

Mark se verá obligado a decidir qué clase de héroe quiere ser y hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar el futuro de su planeta, y si el fin siempre justifica los medios cuando hay millones de vidas en juego".

Basada en la serie de cómics creada por Robert Kirkman y Cory Walker, la ficción cuenta en su reparto de voces con Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons y Gillian Jacobs, quienes interpretan, respectivamente, a Mark Grayson, Debbie Grayson, Nolan Grayson/Omni-Man y Atom Eve. También forman parte del elenco de la ficción Grey DeLisle, Zoey Deutch, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Danai Gurira y Mark Hamill, entre otros muchos.