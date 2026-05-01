La temporada 5 de Invencible ya tiene ventana de estreno y confirma el regreso de dos temibles villanos - PRIME VIDEO

MADRID, 1 May. (CulturaOcio) -

Invencible ha dejado alto el listón con su cuarta temporada, marcada por importantes revelaciones y giros inesperados. Tan solo una semana después de su épico desenlace, ya se ha confirmado el regreso de dos importantes villanos para la quinta entrega de la serie de Amazon Prime Video y su fecha de estreno.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

La cuenta oficial en X de Invencible ha confirmado que la temporada 5 de la serie, basada en la obra de Robert Kirkman, llegará a Amazon Prime Video en algún punto de 2027. El anuncio confirma, además, que los nuevos episodios supondrán el regreso de dos villanos clave en la vida de Mark Grayson y la ausencia de otro personaje.

Se trata, concretamente, de Thragg, el Gran Regente del Imperio viltrumita, y Dinosaurus. Sin embargo, quien no estará de vuelta en esta quinta temporada es alguien a quien el joven Grayson conoce muy bien: Conquest.

No new episode this week, so how about an everything we can tell you about Season 5 post pic.twitter.com/iuPaH3bbjc — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 29, 2026

Mark necesitó alcanzar y superar todos sus límites, e incluso ayuda, para acabar con el brutal e implacable viltrumita en la temporada 3. No obstante, el desenlace de esta entrega revelaba que el peligroso villano no estaba muerto, sino que Cecil Stedman y la GDA lo tenían encerrado en secreto.

LA RAZÓN DE QUE CONQUEST NO REGRESE A LA TEMPORADA 5

El regreso de Conquest en la temporada 4 se produjo en un momento clave del quinto episodio, con una bestial y sangrienta batalla con Mark en el espacio durante el acercamiento de los viltrumitas a la Tierra.

Mark y el salvaje viltrumita mantienen un brutal y sangriento enfrentamiento. Grayson decide que debe matar a Conquest. A pesar de que recibe incesantemente unos golpes terribles por su parte, atravesándole incluso el pecho, Mark, lleno de furia y casi como un perro rabioso, tampoco cede y no suelta su cuello hasta estrangularlo.

La escena post-créditos del 4x06 confirma que Mark mató a Conquest, por lo que tiene sentido que el villano no regrese para la temporada 5. En cuanto a Thragg, el desenlace de la cuarta entrega descubría al Gran Regente del Imperio viltrumita, dejándole en claro al joven Grayson que, tras la destrucción de su planeta por parte de Mark, Omni-Man y Thaedus, apenas quedan 37 viltrumitas, aunque son más que suficientes para partir el planeta por la mitad.

Así, Thragg le advierte a Grayson que vivirán entre ellos, vestirán su ropa y pasarán inadvertidos, sin que los humanos adviertan su presencia, pero, aun así, serán su salvación, ya que tienen intención de "reconstruir la especie". Algo que, cruzándose con los humanos, es perfectamente posible, tal y como demuestra la existencia misma de Mark.

Es entonces cuando Thragg propone a Mark una tregua, comprometiéndose a no influir ni amenazar en modo alguno a la Tierra, siempre que se les deje en paz. En cambio, el regreso de Dinosaurus para la temporada 5 sí puede resultar algo más sorprendente, dado que solo apareció en un único episodio de la cuarta entrega. Sin embargo, en los cómics de Kirkman, el desquiciado personaje desempeña un papel crucial en el siguiente capítulo de la historia de Invencible.

El hecho de que la temporada 5 de Invencible tenga previsto llegar a Amazon Prime Video en algún punto de 2027 no resulta, ni mucho menos, sorprendente.

La primera temporada arrancó en marzo de 2021, mientras que la segunda no se estrenó hasta noviembre de 2023, tras un parón de aproximadamente dos años y medio. A partir de entonces, la espera se redujo considerablemente.

La segunda entrega concluyó en abril de 2024, la tercera llegó en febrero de 2025 y la cuarta comenzó el 18 de marzo de 2026. Tras una primera pausa prolongada, la serie ha pasado a una cadencia cercana al estreno anual que parece que la quinta mantendrá. De hecho, ya Kirkman tras ser abordado por Collider sobre la posibilidad de que la quinta entrega llegue en marzo de 2027, respondió que "quizá sea en abril, quizá mayo, quizá enero. No lo sé, quién sabe. Ya se verá".