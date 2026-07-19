Buenas noticias para la temporada 6 de Invencible, la brutal serie de superhéroes de Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Invencible llegará a Prime Video en algún momento de 2027, después de que concluyeran sus sesiones de grabación de su doblaje el pasado mes de abril. Además, la serie ya tiene asegurada una sexta entrega y, ahora, J. K. Simmons, el actor que presta su voz a Omni-Man, el padre viltrumita de Mark Grayson, ha compartido una prometedora actualización sobre su desarrollo.

"La sexta temporada acaba de empezar a grabarse. Al menos yo ya he empezado a grabar algunas partes", afirmó Simmons a ScreenRant. El actor, que interpretó por última vez a John Jonah Jameson en Spider-Man: Lejos de casa, añadió: "Obviamente, el proceso lleva tiempo, porque después de la primera sesión de grabación de voces todavía queda mucho trabajo por delante".

El intérprete de filmes como Whiplash o la secuela de El contable también expresó su agradecimiento a la serie de Prime Video, cuyo impacto había subestimado cuando empezó su etapa en ella.

INVENCIBLE, UNA DE LAS SERIES DE SUPERHÉROES MÁS ACLAMADAS

"La verdad es que, cuando empecé a trabajar en ella, subestimé el impacto que podía llegar a tener. Pensé: 'Esto parece divertido y, además, es un trabajo de doblaje, así que ni siquiera tengo que afeitarme'", admitió Simmons. "Creo que Steven [Yeun] y Sandra [Oh] ya estaban vinculados al proyecto y dije: 'Vaya, están reuniendo a un reparto de primer nivel'. Pero, obviamente, la serie se ha convertido en todo un fenómeno", añadió.

"Probablemente me paren más por eso en mi barrio de Nueva York que por cualquier otra cosa últimamente. ¡Y eso es solo porque The Westies aún no se ha estrenado! En cuanto empiece a emitirse, todo girará en torno a The Westies", aseguró sobre la nueva serie que protagoniza.

En cualquier caso, el hecho de que Simmons ya haya comenzado a grabar parte de sus líneas para la temporada 6 de Invencible invita a pensar que las próximas entregas mantendrán el ritmo anual de estrenos que la serie ha seguido desde la tercera temporada. La única excepción fue el parón de dos años y medio entre la temporada 1, que se estrenó el 26 de marzo de 2021, y la segunda, que vio la luz el 3 de noviembre de 2023.