Genial reacción de Jennifer Aniston a su cameo en The Last of Us - MAX

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

La franquicia The Last of Us es conocida por su minuciosidad y su atención al detalle, pues tanto el videojuego como la ficción de HBO incluyen multitud de referencias al mundo anterior al Apocalipsis desencadenado por el hongo Cordyceps. Y la protagonista de una de estas referencias en la nueva temporada de la serie no ha sido otra que la actriz Jennifer Aniston, que ha compartido su reacción ante este cameo tan inesperado... incluso para ella.

La breve aparición de la estrella de Friends tuvo lugar en el primer capítulo de la segunda temporada, cuando Ellie y Dina exploran un edificio abandonado y el suelo se derrumba bajo los pies de Ellie. Allí, la joven encuentra entre los escombros un ejemplar de la revista People. Se trata de un número de 2003 en el que Jennifer Aniston se deja ver encabezando la portada.

"De entre todas las cosas que podrían sobrevivir al apocalipsis", escribió Aniston en una historia de Instagram en la que compartió una imagen de la secuencia de su cameo en la serie, expresando su sorpresa.

La inclusión de esta revista en el capítulo, específicamente de un ejemplar de 2003, no es casual, pues son muchas las referencias que hace The Last of Us a ese mundo paralizado por la llegada del Cordyceps. Esto es notable tanto en la ficción de HBO como en el videojuego, aunque con una sutil diferencia: en la serie, el apocalipsis tiene lugar en 2003, mientras que en el juego ocurre en 2013, una década después.

Así, y siguiendo los pasos del juego desarrollado por Naughty Dog, la serie lleva incluyendo estos detalles ya desde la primera temporada, como en el cuarto episodio, cuando Joel y Ellie llegan a Kansas City y pasan por delante de un cine en cuya cartelera se pueden atisbar algunas películas estrenadas en 2003, como Underworld o Los impostores (Matchstick Men), protagonizada por Nicolas Cage y Sam Rockwell.