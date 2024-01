Así conecta True Detective: Noche Polar con la primera temporada de Matthew McConaughey y Woody Harrelson

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

True Detective: Noche Polar, cuarta entrega de la serie de HBO, presenta un nuevo misterio, esta vez ambientado en Alaska. La desaparición de ocho hombres en una estación de investigación es el punto de partida de la temporada que, como ocurría en las anteriores de esta serie de antología, está desligada del resto de temporadas de True Detective. Aunque... en este caso esto no es así del todo, ya que uno de sus personajes clave parece tener una estrecha conexión con uno de los protagonistas de primera entrega de True Detective.

En el episodio 1 de la temporada 4, el fantasma de un hombre muerto llamado Travis (Erling Eliasson) lleva a la que fuera su pareja, Rose Aguineau (Fiona Shaw), hasta los cadáveres congelados de los científicos desaparecidos que están enterrados en el hielo en mitad de la nada lejos de la localidad de Ennis y de la propia estación.

Ya en el segundo capítulo, la agente estatal Evangeline Navarro (Kali Reis), después de inspeccionar el lugar en el que se encuentran los cuerpos, visita la casa de Rose y se revela más información sobre Travis. El hombre fue amante de Rose, murio de leucemía y su fantasma se le aparece de vez en cuando. "La muerte no lo ha cambiado. El hijo de puta solo viene cuando quiere algo", dice Rose.

La secuencia deja claro que Travis era un tipo difícil de conocer, que se alejó de Rose tan rápido como entró en su vida. El personaje señala además que Travis se suicidó, y que lo hizo "vagando a propósito hacia el hielo". "Sabía que moriría. No quería que la leucemia se lo llevara", explica Rose, una pequeña pista que ha dado pie a una teoría fan.

En la primera temporada de la franquicia, Matthew McConaughey interpretó al detective Rust Cohle. Aunque esa temporada se desarrolló en Luisiana, Rust menciona que vivió en Alaska con su padre, con quien tenía una relación tensa. El padre de Rust se llamaba Travis y, en la primera entrega, Rust le dice a los investigadores durante un interrogatorio que se estaba muriendo de leucemia.

Además, en un momento con su conversación con la agente Navarro, Rose menciona el apellido del fallecido y... efectivamente y sí, es el mismo que el del personaje de McConaughey en la primera temporada de True Detective. "Un último regalo de Travis Cohle", dice Rose. Evidencias más que suficientes para que los fans aseguren que el Travis de True Detective: Noche Polar es el padre de Rust.

Y por si estas coincidencias no fueran suficientes, la showrunner Issa López ha confirmado la conexión entre Travis y la primera entrega. "Él viene directamente de la mitología de la primera temporada", dijo en Twitter.

Twin Peaks is a massive influence, mostly in tone.

But no, Travis is his own creature. He comes directly from the mythology of the first season. 😉