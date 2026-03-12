El cameo que nadie esperaba en la temporada 2 de One Piece: el hombre del sombrero de copa y su conexión con Luffy - NETFLIX

MADRID, 12 Mar.

One Piece ha regresado a Netflix con una segunda y emocionante temporada. Los ocho nuevos episodios de la serie protagonizada por Iñaki Godoy han llegado cargados de grandes revelaciones e incorporado nuevos personajes. Sin embargo, lo que nadie esperaba era es un inesperado cameo.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El arranque de la temporada 2 de One Piece centra su trama en el arco de Loguetown. Este lugar, ubicado en las islas Polestar, es también conocido como la ciudad del principio y el fin, pero además es donde nació y fue ejecutado el Rey de los Piratas, Gol D. Roger, y el último que visitan Luffy y los Sombreros de Paja antes de poner rumbo a la Grand Line para pertrecharse con provisiones.

Además de presentar a la liga de asesinos Baroque Works, a Bartolomeo (Nahum Hughes) o el salvador cameo de Monkey D. Dragon (Rigo Sanchez), en el primer capítulo de la nueva tanda también ha aparecido un misterioso personaje caraterizado por su elegante sombrero de copa.

A pesar de que Netflix no ha confirmado su identidad ni si volverá a aparecer -ya que tras esta aparición no ha vuelto a dejarse ver por los episodios restantes-, parece totalmente evidente que se trata de Sabo.

¿QUIÉN ES SABO EN ONE PIECE?

En el anime de One Piece, Sabo aparece por primera vez cerca del capítulo 500 de la serie, cuando todavía es un niño. Más tarde, durante el arco de Dressrosa, concretamente en el episodio 663, regresa siendo un adulto para enfrentarse a uno de los villanos más memorables: Donquixote Doflamingo.

A diferencia de Portgas D. Ace, Sabo no es hermano biológico de Luffy; sin embargo, el vínculo entre los tres es tan fuerte como si lo fueran. Además de ser el segundo al mando del Ejército Revolucionario, liderado por Monkey D. Dragon, Sabo posee un poder devastador: tras ingerir la Mera Mera no Mi (la antigua fruta de Ace), obtuvo la capacidad de transformar su cuerpo en fuego y manipularlo a su antojo.

Con la tercera temporada ya confirmada y Xolo Maridueña, la estrella de Cobra Kai, interpretando a Portgas D. Ace, es posible que Sabo también aparezca en ella y ambos se reúnan al fin con Luffy. Por otra parte, aunque se desconoce cuándo aterrizará esta nueva entrega de One Piece en Netflix, la producción ya se encuentra en desarrollo.