The Boys: El tráiler del episodio 4 indaga en el pasado de Patriota

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video estrenará el jueves 20 de junio un nuevo episodio de The Boys. El cuarto capítulo de la temporada 4 ya tiene tráiler, y parece que la entrega se centrará en el pasado de Patriota.

En el clip se puede ver a Patriota regresando al laboratorio de Vought donde fue creado. "Qué surrealista. Nunca pensé que volvería. Qué de recuerdos", dice el protagonista. La escena también muestra lo que parece una celda, a la que Patriota se refiere como "la habitación mala", y entonces aparece un flashback de un niño llorando.

Homecoming, but there ain’t any churros or Tom Holland. #HomeSweetHome pic.twitter.com/1Gt3igePO0