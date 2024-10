La muerte más brutal de Los Anillos de Poder iba a ser mucho más gore

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder está haciendo historia en la franquicia, al ser el primer proyecto basado en las novelas de Tolkien en recibir la calificación solo para adultos. Y al centrarse en la batalla de Eregion, el episodio 7 ha resultado comparativamente más violento que los demás, incluyendo una muerte especialmente cruel que, sin embargo, tenía una versión mucho más gore...

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque la de Mirdania (Amelia Kenworthy) no es la única muerte de un episodio precisamente titulado 'Condenados a morir', sí que es quizá la más dura de presenciar. En primer lugar, porque la herrera elfa no era una guerrera, al contrario que Arondir (Ismael Cruz Córdova), cuya caída, si bien trágica, no dejaba de ser una posibilidad dado su activo papel en la batalla y sus ansias de enfrentarse a Adar.

En segundo lugar, y quizá más importante, el destino del personaje de Kenworthy resulta particularmente brutal por su naturaleza. Y es que Annatar, quien anteriormente le había prometido una recompensa por su lealtad, usa su poder para desequilibrarla cuando forcejea con Celebrimbor, provocando que caiga de lo alto de la muralla de Eregion en el campo de batalla... siendo asesinada entonces por los orcos.

La escena, si bien muestra a la elfa en el suelo y al Uruk levantando su hacha, corta a otro plano antes de que la hoja le quite la vida. No obstante, durante el rodaje, el director de la segunda unidad, Vic Armstrong, planeaba incluir algo mucho más explícito.

"Charlotte [Brändström], mi amiga directora que dirigió [el episodio] -es una gran amiga mía, fantástica directora, buena contraparte- dijo: '¡Dame algunas partes realmente espantosas!'. Así que le dije: 'Vale'", explicó Armstrong en declaraciones a Slash Film. "Así que hice que [Mirdania] cayera del tejado, la ves caer y golpear el suelo, hay un plano realmente bueno, y ves a este orco cortarla. Y entonces le levanta todo el hombro y el brazo y empieza a beberse la sangre", explicó, detallando cómo era la muerte del personaje en principio.

No obstante, el director remarcó que no todo lo que se graba pasa el corte y esa parte, finalmente, no lo hizo. "Lo consideraron demasiado gore, y no entiendo por qué", bromeó.