Daryl y Maggie se enfrentan en el tráiler de The Walking Dead 11x15 - AMC

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

The Walking Dead ahondará en el enfrentamiento entre Hilltop y la Commonwealth en el episodio 11x15, titulado Trust. El tráiler del capítulo parece sugerir que la rivalidad entre ambas comunidades también podría acabar con la amistad de Maggie (Lauren Cohan) y Daryl (Norman Reedus).

"No tiene sentido que un grupo de extraños os mantuvieran vivos a menos que no sean extraños", dice Lance Hornsby (Josh Hamilton) al padre Gabriel (Seth Gilliam) y a Aaron (Ross Marquand) en el adelanto de The Walking Dead. "¿Nos estás llamando mentirosos?", contesta Aaron.

En la secuencia también se ve a Daryl vestido como un soldado de la Commonwealth y hablando con Maggie a las puertas de Hilltop. "¿Esperas que confíe en él?", pregunta ella. "Te estoy pidiendo que confíes en mí", responde Daryl.

"No hay mucho que pueda decir, pero creo que hay muchas cosas que ella tiene que pensar respecto a si entrará o no en el juego de la Commonwealth", dijo Cohan en una entrevista con ComicBook.com. "Para empezar, es difícil reconstruirlo todo, y es realmente difícil reconstruir cuando no tienes alimentos ni recursos. El grupo, Maggie y la gente de Hilltop definitivamente se enfrentarán a muchos desafíos. Nosotros, como audiencia, realmente intentaremos mirar a fondo en la Commonwealth, que Maggie obviamente encuentra muy sospechosa", dejó caer.

Pase lo que pase, parece claro que ni Maggie ni Daryl morirán en el enfrentamiento entre comunidades. El personaje de Lauren Cohan protagonizará Isle of the Dead, spin-off junto a Negan (Jeffrey Dean Morgan). Por su parte, Daryl tendrá su propia serie con Carol (Melissa McBride).