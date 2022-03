The Walking Dead 11x14 deja una sorprendente revelación familiar sobre Negan

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

La temporada 10 de The Walking Dead presentó a Lucille (Hilarie Burton Morgan), esposa de Negan (Jeffrey Dean Morgan) que falleció en pleno apocalipsis zombie. Aunque no se conocían más detalles de su familia, la temporada 11 ha dejado una sorprendente revelación sobre el futuro del personaje.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la temporada 9 Negan le dice a Michonne (Danai Gurira) que no tuvo la oportunidad de ser padre junto a su esposa. "Nos hubiera encantado haber tenido un hijo. Nos hubiera encantado tener un hijo como Carl", afirma.

En el episodio 11x14 han pasado seis meses desde que Negan dejó Alexandria. Tras abandonar la comunidad se encontró con un grupo escondido en el complejo de apartamentos Riverbend y allí conoce a Annie (Medina Senghore). El capítulo desvela que Negan está a punto de cumplir su sueño de ser padre, ya que se ha casado con Annie y ella está embarazada de 12 semanas.

Negan se reúne con Gabriel (Seth Gilliam), Aaron (Ross Marquand) y Lydia (Cassady McClincy) y les enseña su anillo "¿Estás casado?", pregunta Lydia. "Es una locura, ¿verdad?", contesta Negan. Aaron le echa en cara que se haya unido a un grupo tan violento. Negan responde que fue Aaron quien se presentó en Riverbend con los soldados de asalto de la Commonwealth, mientras que Gabriel intenta convencerle de que la comunidad liderada por Pamela Milton (Laila Robins) es diferente. "No, no lo es. Desearía que lo fuera, pero simplemente quieren absorber otras comunidades. Son como los Susurradores, solo llevan máscaras diferentes", puntualiza Lydia.

Negan se fue de Alexandria porque no podía confiar en que Maggie (Lauren Cohan) no se vengara por la muerte de Glenn (Steven Yeun), su esposo asesinado. Negan vive, por ahora, pero prometió ajustar cuentas con el hijo de Maggie y Glenn cuando Hershel Rhee (Kien Michael Spiller) haya crecido.

La nueva vida de Negan como hombre casado ha pillado por sorpresa a los fans, que han compartido sus impresiones en Twitter. "Esto realmente me pilló por sorpresa, no estoy seguro de cómo me siento al respecto. Parece que solo se añadió para que Maggie no pueda matar a Negan, no estoy seguro, pero veremos cómo se desarrolla. Aunque estoy realmente interesado en el personaje de Annie, espero que no la maten pronto", expuso un fan.

This really caught me off guard, not sure how I feel about this. Kind of feels like it was only put here so Maggie can’t kill Negan, not sure but we will see how it plays out. I’m really interested in Annie’s character though!! I hope she isn’t killed off so soon #twd pic.twitter.com/Ro2U9mW4pc — PlanetWD (@planet_TWD) March 28, 2022

"Eso sobre Negan fue impactante, pero realmente me gusta Annie", opinó otra internauta.

that was shocking about Negan……but I am really liking Annie #TheWalkingDead — Taylor Quinn (@_taylorquinn) March 28, 2022

"Casado y esperando un hijo. No estaba listo para todo esto esta noche. Maldita sea, esto es demasiado", reza otro tuit.

Married and expecting. I was not ready for all of this tonight. HOT DAMN THIS IS A LOT!!! #TWD — Anthony Chatman (@ChattGM93) March 28, 2022

"Todo el mundo habla de los Oscar, pero Negan está casado y está esperando un bebé", recalcó otra espectadora.