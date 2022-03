Los spin-off de The Walking Dead están arruinando el final de la serie

The Walking Dead finalizará con su temporada 11, pero el universo creado por Robert Kirkman seguirá vivo gracias a sus múltiples spin-off. AMC ya ha anunciado que habrá una serie protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), así como otra ficción con Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) y la antología Tales of the Walking Dead. Pese a que son buenas noticias para los fans, estos proyectos podrían haber estropeado el final de la producción original.

La escena poscréditos final de TWD: World Beyond desveló que el virus zombie había sido creado por el hombre en un laboratorio de Francia. Aunque intentaron solucionarlo, los responsables volvieron a equivocarse creando una variante que hace que los zombies sean más rápidos. Este nuevo detalle de la variante sería un factor importante en las películas de The Walking Dead, donde Andrew Lincoln repetirá su rol de Rick Grimes.

Por su parte, la temporada final de The Walking Dead ha dejado claro que ninguno de sus protagonistas está a salvo, pero lo que sí saben los fans es que sus cuatro protagonistas sobrevivirán. Daryl, Carol, Maggie y Negan tienen que llegar vivos al desenlace para continuar en sus spin-offs, algo que sin duda ha restado misterio al final de TWD.

La serie de Daryl y Carol se anunció junto con la temporada 11 de The Walking Dead, dejando claro desde el principio que estarían a salvo a lo largo de los 24 episodios de la entrega final. De esta manera AMC cometió el mismo error que cuando, tras la salida de Lincoln en la temporada 9, anunció una trilogía de películas protagonizada por Rick Grimes.

No hay muchos más detalles sobre los spin-offs anunciados, al margen de sus protagonistas. La pareja formada por Negan y Maggie habría sido impensable hace unos años cuando Negan asesinó al esposo de Maggie, Glenn, pero en los últimos episodios se han visto obligados a trabajar juntos. En cuanto a la serie de Daryl y Carol, tiene sentido que aparezcan juntos, ya que son dos de los personajes más longevos y su amistad es uno de los puntos clave de la trama.

La temporada 11 de The Walking Dead puede culminar en una historia que haga que la totalidad de la audiencia se interese por la próxima aventura de Daryl y Carol o Maggie y Negan. Ambos títulos podrían resultar ser grandes ideas, sin embargo, al anunciarse tan temprano, han sorprendido negativamente a algunos fans por sus spoilers.