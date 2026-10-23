Tras el final de Miércoles, Jenna Ortega se retirará de la televisión "durante un tiempo" - CONTACTO

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

La temporada 3 de Miércoles concluyó su rodaje el mes pasado y tiene previsto su estreno en Netflix en 2027. Su protagonista, Jenna Ortega, ha asegurado que, al menos durante un tiempo, su intención cuando concluya la serie es explorar nuevas oportunidades más allá de la televisión, medio al que ha estado vinculada durante buena parte de su trayectoria.

"La verdad es que no he tenido muchas conversaciones sobre posibles franquicias. No las he tenido", incidía Ortega en el pódcast Happy Sad Confused, al ser preguntada si estaría dispuesta a comprometerse a otra franquicia como Miércoles cuando la serie termine su andadura en Netflix.

"Lo que esté destinada a hacer, vendrá a buscarme. Creo que, después de Miércoles, probablemente estaré un tiempo alejada de la televisión. Llevo muchos años haciendo eso. De niña iba saltando de una serie a otra, de una a otra, y quiero dejar espacio para cosas nuevas", explica.

Por otra parte, la actriz asegura que no esperaba el "gran estallido" que hubo en torno a Miércoles cuando se estrenó en 2022. "Me pareció una especie de juego mental retorcido", afirma, expresando su sorpresa al recordar cómo la gente comenzó a reconocerla por su papel en la serie. "Aún hoy sigo un poco desconcertada", admite.

Antes de protagonizar Miércoles, Ortega trabajó en series como Entre hermanos, Jane the Virgin o You. Más adelante, ha aparecido en películas como X de Ti West, la tardía secuela de Bitelchús, donde volvió a trabajar junto a Tim Burton, o Klara y el sol, adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro que llega a los cines de España el próximo 30 de octubre.

LA TEMPORADA 3 DE MIÉRCOLES LLEGARÁ A NETFLIX EN 2027

En cuanto a la temporada 3 de Miércoles, Netflix anunció el pasado septiembre que el rodaje ya había concluido. Por el momento, los nuevos episodios no cuentan con fecha oficial de estreno aunque, según adelantó la propia Ortega, se prevé que lleguen a la plataforma de streaming a finales de 2027.

Esta tercera entrega de la serie, dirigida por Burton y creada por Alfred Gough y Miles Millar, contará con las incorporaciones de Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, con Lena Heady, Andrew McCarthy y James Lance como estrellas invitadas.