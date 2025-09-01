El arma secreta de Homelander vuelve en el brutal tráiler de la temporada 2 de Gen V

El arma secreta de Homelander vueve en el brutal tráiler de la temporada 2 de Gen V - AMAZON PRIME VÍDEO

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V, el spin-off universitario de The Boys, desembarcará el próximo 17 de septiembre en Prime Video. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un nuevo brutal adelanto con Homelander/El Patriota (Antony Starr) y el regreso de su más temible aliada en los nuevos episodios.

Las imágenes arrancan con Marie Moreau (Jaz Sinclair) de vuelta a la acción, después de que Luz Estelar (Erin Moriarty) le pida ayuda para frenar el programa Odessa, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y en el cual estaba involucrado el propio fundador de la Universidad Godolkin, Thomas Godolkin. "Necesito que lo detengas", dice la heroína.

El adelanto también muestra a Moreau examinando el expediente de Andre Anderson, interpretado por Chance Perdomo, uno de los protagonistas de la temporada 1, que falleció trágicamente en un accidente de moto el 29 de marzo de 2024, a los 27 años.

No because like what IS even happening right now?? pic.twitter.com/eXrDKLhAPE — GEN V (@genv) August 31, 2025

Pero uno de los instantes más reveladores llega con la aparición de Sister Sage (Susan Heyward) recibiendo una llamada de Homelander, y a la que menciona brevemente Firecracker (Valerie Curry) en un programa de televisión.

Sin embargo, no son las únicas aliadas del despreciable líder de los Siete que se dejarán ver en los nuevos episodios de Gen V. Las imágenes también revelan al nuevo Negro Oscuro (Nathan Mitchell) sacándose un "selfie" tras haber destrozado a Polarity (Sean Patrick Thomas), el padre de Andre, a plena luz del día.

Además, también muestran los regresos de Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh y Asa Germann a sus respectivos papeles de Emma Meyer, Cate Dunlap, Jordan Li y Sam Riordan, así como unos cruentos y salvajes combates en un ring entre los alumnos de la Universidad Godolkin, en los que se verá implicada la propia Moreau.

En este punto, cabe recordar que Andre Anderson fue clave en el desarrollo de los acontecimientos de la primera temporada y muy probablemente estaba planeado que siguiese siéndolo en esta segunda entrega. Por ello, los guionistas tuvieron sin duda que hacer importantes cambios en la trama tras su muerte, aunque, como revela el tráiler, el personaje de Perdomo formará parte de esta.

Sin embargo, para descubrir cómo, toca esperar hasta que Amazon Prime Video estrene los tres primeros episodios de la temporada 2 de Gen V el 17 de septiembre, mientras que los cinco capítulos restantes irán aterrizando semanalmente en la plataforma.

"Mientras el resto de América se adapta al puño de hierro de Patriota, en la Universidad de Godolkin el misterioso nuevo decano predica un plan de estudios que promete hacer a los estudiantes más poderosos que nunca. Cate y Sam son héroes célebres, mientras que Marie, Jordan y Emma regresan a regañadientes a la universidad, lastrados por meses de traumas y pérdidas.

Pero es difícil preocuparse por las fiestas y las clases cuando se avecina una guerra entre humanos y supers, tanto dentro como fuera del campus. La pandilla se entera de un programa secreto que se remonta a la fundación de la Universidad Godolkin y que puede tener mayores implicaciones de las que creen. Y, de algún modo, Marie forma parte de ello", reza la sinopsis de la segunda temporada de Gen V.