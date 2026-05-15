El final de Berlín y la dama del armiño: ¿Quién se queda con el cuadro original de Da Vinci? - NETFLIX

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a Netflix Berlín y la dama del armiño, segunda entrega de la precuela/spin-off de La casa de papel con la que Pedro Alonso se despide de Andrés de Fonollosa tras casi una década encarnándolo. Como su mismo título indica, la temporada está centrada en el robo del cuadro de Leonardo Da Vinci y lo que muchos se estarán preguntando tras ver los ocho episodios es en manos de quién acaba la preciada obra.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque en principio Berlín y su banda son contratados por el duque de Málaga para hacerse con La dama del armiño en su paso por Sevilla, este, que odia las maneras ególatras del aristócrata, decide engañarlo y robarle a él. Sabiendo que el duque querrá conocer todos los detalles del supuesto golpe, Berlín desarrolla un plan para conseguir el cuadro, pero sin pretender ponerlo en marcha. Solo es gracias a su hermano, que le advierte de que debe dar a su enemigo algo o, por el contrario, cuando todo haya acabado querrá vengarse de él, que Andrés accede a llevar a cabo el robo.

La banda le explica al duque con pelos y señales cómo van a efectuar el golpe, revelando que nadie los perseguirá enseguida porque simularán que ha sido un fracaso, dejando una réplica exacta en el furgón tras sustraer el original. Al final, cuando el personaje de José Luis García Pérez se entera de la traición de los ladrones, lo único que impide que vaya a por ellos es, tal y como había previsto El Profesor, que ya tiene en su poder el retrato que tanto ansiaba.

No obstante, en los últimos compases de la ficción una nueva conversación hace al espectador dudar de si, efectivamente, Berlín ha cumplido su palabra, cediendo la verdadera obra de arte.

"¿Dónde está ahora La dama del armiño?", pregunta Candela en su boda. "Un mago nunca revela sus secretos, pero te daré una pista. Si en un futuro próximo ves que se vende muy por debajo de su precio, empieza a sospechar algo", le responde su prometido. Cuando el personaje de Inma Cuesta inquiere por el precio real del cuadro, Berlín responde que "nunca menos de 400 millones de dólares".

LA VERDADERA DAMA DEL ARMIÑO

Tras estas palabras, aparece un rótulo en la pantalla que hace referencia a un suceso real. "En diciembre de 2016, La dama del armiño fue vendida por 100 millones de euros. Un precio que, según los expertos, estaba sospechosamente muy por debajo de su valor", reza el texto.

Efectivamente, la obra de Da Vinci fue adquirida por Polonia hace casi una década, como parte de la colección de la Fundación Czartoryski, por la que se pagó apenas 100 millones de euros. Los medios ya entonces hicieron notar que solo ese cuadro estaba asegurado por 350 millones.